«Ждешь сюрприза, а приходится заранее говорить»: как женщины относятся к подаркам на 8 Марта и что думают мужчины

8 Марта — праздник популярный, несмотря на то что отношение к нему сейчас неоднозначное. Кто-то возмущен тем фактом, что в современном мире до сих пор есть «слабый пол», а для кого-то 8 Марта без тюльпанов — отношения на ветер. Мы спросили у новосибирцев, как они относятся к подаркам, которые должны/не должны дарить мужчины.
Настасья после 10 лет брака решила, что праздник лучше срежиссировать самой:
— Подарки — это приятно, но это необязательно. Если не подарят, я, конечно, переживу, но заметочку поставлю. (Смеется.) Скандал? Нет, скандал — это слишком устраивать, нет, это некрасиво. Но было записано в список провинностей. (Смеется.)
Худший подарок для женщины — это кулинарная книга. Дарили. Вообще, мужчинам очень трудно дарить женщинам подарки, они боятся это делать — есть страх, что могут пролететь, что-то не так сделать. Поэтому женщина должна сама позаботиться о своем подарке. Мне проще срежиссировать, действительно, попросить что-то. Поняла я это после 10 лет совместной жизни. Хотя бы за неделю нужно говорить, в последний день они не сориентируются. Но цветы 8 Марта у меня были всегда.
Александр считает, что отсутствие подарка на 8 Марта — показатель:
— Самых близких, самых главных женщин в своей жизни, я считаю, каждый мужчина обязан поздравить.
Если женщина не получила подарок на 8 Марта? Конечно, сказать, что она не заслужила, неправильно будет, но явно что-то не так идет. Есть, возможно, слишком принципиальные молодые люди, мужчины, но это просто причина какая-то, отговорка — не дарить, не уделять внимание.
Сумма на подарок — всё зависит от заработка. У меня есть определенный бюджет, я заранее его закладываю. Глобальный подарок? Нет. Этот праздник что-то символизирует, поэтому считаю, что дарить что-то безумно дорогое — это пошло. Надо эмоции дарить. Цветы, тюльпаны — базовый вариант, а всё остальное — по обстоятельствам.
Если есть желание, подарок сам по себе в голову придет, если нет желания, то, возможно, и смысла нет дарить.
Галина уверяет, что лицемерные подарки видны сразу:
— Обычно мне сын дарит розы. Естественно, внимание, любовь, какую-нибудь вкусняшку. Женщинам не нравятся формальные какие-то подарки. Вот человек, допустим, всю жизнь обижал, обижал, изменяет, а 8 Марта букет цветов принесет. Вот эти лицемерные подарки женщина почувствует.
Павел предлагает дарить фотосессию:
— Должен, не должен — это как-то слишком грубо звучит. Любому человеку приятно внимание, и не только на 8 Марта.
Куда же без цветов? Любая девушка будет благодарна красивому букету. Конфеты — кто не любит сладкое? И плюс фотосессия на долгую память — запечатлеть себя в самое лучшее время.
Если не подарил? Это всё обсуждается, всё обговаривается: «Почему? Почему ты мне не подарил подарочек?» — так, слегка поинтересоваться. Я всегда стараюсь вовремя, заранее всё организовать в самом лучшем виде. И да, уже организовал.
Мария: если не подарят, куплю сама:
— Мне кажется, что лучший подарок в этот праздник — цветы. Много цветов. Если не подарят, ничего страшного, как это в песне у Майли Сайрус: «Могу сама себе купить цветы, могу сама себя держать за руку». Покупайте себе цветы сами, радуйте себя. Такое было, я просто шла, покупала себе цветы, что-нибудь вкусненькое — и всё.
Думаю, подарок должен быть (на сумму) тысяч от 10, плюс цветы. Если меньше? Ничего страшного. Но мне все-таки кажется, именно на 8 Марта человек должен что-то подарить, не пропускать этот день.
Александр считает, что нижнее белье — лучший подарок:
— Мне кажется, главное — внимание. И дарить можно абсолютно всё что угодно. Конфеты и цветы — банально, но это тоже имеет место. Кажется, самый классный подарок — нижнее белье. Все хотят быть сексуальными, красивыми. Нужно почву прощупать. Сходить, допустим, в магазин и посмотреть то, что понравится девушке, потом прийти купить. Размер? Размер-то должен знать, что уж.
Можно какую-нибудь мелочь приятную сделать: оставить открыточку с утра, когда проснется человек. Написать, что я тебя люблю или что-то типа того, эта мелочь будет очень ценной.
Мне кажется, все ждут. Я как-то однажды шел с цветами по городу в очень таком презентабельном костюме. И замечал в лицах девушек, как они визуализировали, фантазировали, возможно, представляли, что кто-то им мог бы также подарить: «Эх, кому он подарит эти цветы?»
Татьяна считает, что внимание оказать несложно:
— В конце концов даже элементарно просто цветы: нам, женщинам, это приятно, согласитесь? Ну как женщину не порадовать подарком, на 8 Марта тем более?
Если не подарит, значит не подарит, что же теперь. Да какой скандал? Отношение уже другое, поставлю такой маленький вопросик. (Смеется.)
Не люблю пустяковых, лишь бы на отвали, какие-то безделушки ненужные. Типа подарили и вроде как сделали дело. В конце концов, если бюджет маленький, можно подарить, например, какую-нибудь чашку, бокал, в любом случае это пригодится. Можно что-то своими руками сделать. Для женщин сейчас настолько широкий ассортимент подарков: косметика, цветы, тот же парфюм. Всё равно это приятно — чувствовать, что тебя не забыли.
Виктория 8 Марта будет рада приятным мелочам:
— Я считаю, что подарки — это не про «должны». Это про желание просто сделать человеку приятное. Наверное, самое распространенное — это конфеты. И какие-то такие милые штучки, приятные для сердца. Не считаю, что это должны быть какие-то супердорогие колье и всякое такое.
Как-то так всегда было, что везде, в детских садах, школах, везде дарили подарки девочкам и мальчикам. Если не вручит, я не обижусь, но знаю, что для многих важно, чтобы им дарили подарки. Наверное, да, намек какой-нибудь сделаю: «Вот, у меня подруге подарили такой замечательный букет. Как давно не дарили цветов». Что-нибудь такое. Если не понял, значит не мой человек. (Смеется.)
Алексей предпочитает дарить впечатления:
— Мужчина не должен, это его внутреннее желание, чтобы подарок был от всего сердца. Хорошие ощущения, чувства подарить. Провести вечер с семьей, провести вечер вдвоем. Мой план — поедем отдыхать в хороший отель. Можно приготовить завтрак, обнять, поцеловать.
Андрей не верит, что маленький букет — проблема для кого-то:
— Обязательно должны дарить, а как же? Женщины — это же… мы произошли от женщин. Женщинам обязательно надо делать приятное. Не только 8 Марта, но и вообще. Подарок уже планирую потихоньку, тем более девочек у меня много. И бабушка, и две дочки. И теща, и внучки.
В основном дарю цветы, но супруге, может быть, подарю что-то особенное. Женщина — сама цветок. Может, у кого-то проблемы с финансами связаны. Но уж, по-моему, на букетик цветов всегда можно найти. Прокуриваем, пропиваем больше.
Кстати, в Новосибирск привезли более 150 тонн цветов, больше половины из них — тюльпаны. Вот несколько советов о том, как ухаживать за букетами.