«Ждешь сюрприза, а приходится заранее говорить»: как женщины относятся к подаркам на 8 Марта и что думают мужчины

Павел предлагает дарить фотосессию:

— Должен, не должен — это как-то слишком грубо звучит. Любому человеку приятно внимание, и не только на 8 Марта.



Куда же без цветов? Любая девушка будет благодарна красивому букету. Конфеты — кто не любит сладкое? И плюс фотосессия на долгую память — запечатлеть себя в самое лучшее время.

