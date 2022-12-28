Новосибирский бренд одежды для нестандартных моделей попал в 20 лучших по стране — смотрим фото с показа

Новосибирский бренд Sash принял участие в московском модном показе — Moscow fashion show. На мероприятие приглашали дизайнеров со всей страны и отобрали 20 самых лучших, в их число попала и создательница бренда Александра Темирова.
Что было на показе
Специальным приглашенным гостем на показе стал известный звездный дизайнер Игорь Гуляев.
— Быть участником показа престижно, это имиджевое мероприятие, это возможность показать себя Москве и всей России, заявить о себе наравне с лучшими дизайнерами страны, — говорит Олеся Ойлер, представитель бренда.
Зрители и участники показа высоко оценили коллекцию Александры Темировой, часть изделий купили французские гости шоу.
Бренду Sash 4 года, его коллекции ориентированы на женщин любого возраста с любым типом фигуры, а не только для молодых и стройных.
— Идея дизайнера бренда заключается в том, чтобы делать необычные, но универсальные вещи, которые вне возраста и времени, которые не теряют свою актуальность и не выходят из моды, — говорит Олеся Ойлер.
Что известно о других дизайнерах из Новосибирска
Жакет для Ренаты Литвиновой
Еще один талантливый дизайнер из Новосибирска отличился своими успехами — жакет от Данилы Анциферова примерила актриса театра и кино Рената Литвинова, стоимость жакета —
Модельер шьет дорогие вещи в круизном и рождественско-праздничном стиле. Вещь, которая пришлась по душе Литвиновой, принадлежит к лимитированной новогодней коллекции бренда Daniil Antsiferov — удлиненный приталенный жакет черного цвета с ярко выраженными плечами украшен бантом с длинными лентами.
Дизайнер Даниил Анциферов родился в Новосибирске, здесь же провел детство, а потом переехал в Москву, где сосредоточился на дизайнерской карьере. В 2009 году он основал свой бренд Daniil Antsiferov и начал создавать круизные и рождественские праздничные коллекции. Производство одежды бренда расположено в Москве, там же находится и шоурум.
Яркий бренд Color by Colotvina
Еще один дизайнер из Новосибирска сумел достичь мировой славы. Бренд Color by Colotvina покорил всех на неделе моды в Нью-Йорке — на престижном и масштабном для фешен-индустрии событии, где собираются самые сливки модного сообщества. Создательница бренда Елена Колотвина уже дала НГС большое интервью.
Фишка бренда заключается в цвете: розовые, зеленые, желтые костюмы покорили сердца зрителей и ценителей высокой моды. В костюмах от Елены Колотвиной ходят знаменитости — Алена Водонаева, Анастасия Стоцкая, Екатерина Шпица и другие. Известной одежду бренда сделал сериал «Содержанки» — актриса Дарья Мороз в третьем сезоне практически везде в одежде от Елены Колотвиной.
Также в Новосибирске проводят конкурсы для начинающих дизайнеров. Сибирячки Ирен Рудковская и Ирина Рыбакова сшили собственные коллекции одежды для конкурса «Дизайнер 1.0». Для обеих девушек это был первый опыт создания единой коллекции. Одним из изделий стала прозрачная куртка из клеенки — материал для нее был куплен в строительном магазине.
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