Новосибирский бренд одежды для нестандартных моделей попал в 20 лучших по стране — смотрим фото с показа

Также в Новосибирске проводят конкурсы для начинающих дизайнеров. Сибирячки Ирен Рудковская и Ирина Рыбакова сшили собственные коллекции одежды для конкурса «Дизайнер 1.0». Для обеих девушек это был первый опыт создания единой коллекции. Одним из изделий стала прозрачная куртка из клеенки — материал для нее был куплен в строительном магазине.