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Обзор

Новосибирский бренд одежды для нестандартных моделей попал в 20 лучших по стране — смотрим фото с показа

Коллекцию высоко оценил звездный стилист Игорь Гуляев

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Создатель бренда Александра Темирова — по центру

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Новосибирский бренд Sash принял участие в московском модном показе — Moscow fashion show. На мероприятие приглашали дизайнеров со всей страны и отобрали 20 самых лучших, в их число попала и создательница бренда Александра Темирова.

Что было на показе

Специальным приглашенным гостем на показе стал известный звездный дизайнер Игорь Гуляев.

Игорь Гуляев — российский дизайнер, кутюрье, телеведущий, новатор в области меховой моды. Обладатель множества премий и наград в области модной индустрии

Игорь Гуляев — российский дизайнер, кутюрье, телеведущий, новатор в области меховой моды. Обладатель множества премий и наград в области модной индустрии

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— Быть участником показа престижно, это имиджевое мероприятие, это возможность показать себя Москве и всей России, заявить о себе наравне с лучшими дизайнерами страны, — говорит Олеся Ойлер, представитель бренда.

У бренда две офлайн-точки — в «Ауре» и в ГУМе

У бренда две офлайн-точки — в «Ауре» и в ГУМе

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Зрители и участники показа высоко оценили коллекцию Александры Темировой, часть изделий купили французские гости шоу.

У бренда средняя ценовая категория

У бренда средняя ценовая категория

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Бренду Sash 4 года, его коллекции ориентированы на женщин любого возраста с любым типом фигуры, а не только для молодых и стройных.

Бренд существует уже 4 года

Бренд существует уже 4 года

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— Идея дизайнера бренда заключается в том, чтобы делать необычные, но универсальные вещи, которые вне возраста и времени, которые не теряют свою актуальность и не выходят из моды, — говорит Олеся Ойлер.

Дизайнер показала одежду, которая идеально подходит для повседневной жизни

Дизайнер показала одежду, которая идеально подходит для повседневной жизни

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Что известно о других дизайнерах из Новосибирска

Жакет для Ренаты Литвиновой

Еще один талантливый дизайнер из Новосибирска отличился своими успехами — жакет от Данилы Анциферова примерила актриса театра и кино Рената Литвинова, стоимость жакета — 58 000 рублей.

Модельер шьет дорогие вещи в круизном и рождественско-праздничном стиле. Вещь, которая пришлась по душе Литвиновой, принадлежит к лимитированной новогодней коллекции бренда Daniil Antsiferov — удлиненный приталенный жакет черного цвета с ярко выраженными плечами украшен бантом с длинными лентами.

Рената в жакете от Даниила Анциферова и сам дизайнер

Рената в жакете от Даниила Анциферова и сам дизайнер

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Дизайнер Даниил Анциферов родился в Новосибирске, здесь же провел детство, а потом переехал в Москву, где сосредоточился на дизайнерской карьере. В 2009 году он основал свой бренд Daniil Antsiferov и начал создавать круизные и рождественские праздничные коллекции. Производство одежды бренда расположено в Москве, там же находится и шоурум.

Елена с моделями на показе своего фешен-шоу в Москве

Елена с моделями на показе своего фешен-шоу в Москве

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Яркий бренд Color by Colotvina

Еще один дизайнер из Новосибирска сумел достичь мировой славы. Бренд Color by Colotvina покорил всех на неделе моды в Нью-Йорке — на престижном и масштабном для фешен-индустрии событии, где собираются самые сливки модного сообщества. Создательница бренда Елена Колотвина уже дала НГС большое интервью.

На Неделе моды в Нью-Йорке Елена представила 4 женских и 4 мужских костюма

На Неделе моды в Нью-Йорке Елена представила 4 женских и 4 мужских костюма

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Фишка бренда заключается в цвете: розовые, зеленые, желтые костюмы покорили сердца зрителей и ценителей высокой моды. В костюмах от Елены Колотвиной ходят знаменитости — Алена Водонаева, Анастасия Стоцкая, Екатерина Шпица и другие. Известной одежду бренда сделал сериал «Содержанки» — актриса Дарья Мороз в третьем сезоне практически везде в одежде от Елены Колотвиной.

Также в Новосибирске проводят конкурсы для начинающих дизайнеров. Сибирячки Ирен Рудковская и Ирина Рыбакова сшили собственные коллекции одежды для конкурса «Дизайнер 1.0». Для обеих девушек это был первый опыт создания единой коллекции. Одним из изделий стала прозрачная куртка из клеенки — материал для нее был куплен в строительном магазине.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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