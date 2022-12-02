Дизайнер из Новосибирска создал эффектный жакет стоимостью 58 тысяч — его примерила Рената Литвинова

— Мы и ранее дружили с Ренатой, у нее есть вещи нашего бренда. Кроме того, в прошлом году мы совместно работали над проектом для московского метро. Среди друзей и клиентов бренда также числятся Мария Шумакова, Агата Муцениеце, Юлия Зиверт, Надя Сысоева, Полина Гагарина, Светлана Ходченкова и многие другие, — рассказал Сергей Федюнёв, бренд-директор.