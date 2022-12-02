Дизайнер из Новосибирска создал эффектный жакет стоимостью 58 тысяч — его примерила Рената Литвинова

Актриса театра и кино Рената Литвинова снялась для афиши своего нового спектакля «Кактус» в жакете от известного дизайнера из Новосибирска Даниила Анциферова. Вещь принадлежит к лимитированной новогодней коллекции бренда Daniil Antsiferov — удлиненный приталенный жакет черного цвета с ярко выраженными плечами, украшен бантом с длинными лентами.
— Мы и ранее дружили с Ренатой, у нее есть вещи нашего бренда. Кроме того, в прошлом году мы совместно работали над проектом для московского метро. Среди друзей и клиентов бренда также числятся Мария Шумакова, Агата Муцениеце, Юлия Зиверт, Надя Сысоева, Полина Гагарина, Светлана Ходченкова и многие другие, — рассказал Сергей Федюнёв, бренд-директор.
На вопрос о том, купила ли Рената жакет, Сергей не стал отвечать.
— А это, по-моему, не так важно, — заключил бренд-директор.
Дизайнер Даниил Анциферов родился в Новосибирске, здесь же провел детство, а потом переехал в Москву, где сосредоточился на дизайнерской карьере. В 2009 году он основал свой бренд Daniil Antsiferov и начал создавать круизные и рождественские праздничные коллекции. Производство одежды бренда расположено в Москве, там же находится и шоурум.
На создание коллекций дизайнера вдохновляют фильмы разных эпох и их герои, также Даниил Анциферов много работает с историей костюма.
Еще один дизайнер из Новосибирска сумел достичь мировой славы. Бренд Color by Colotvina покорил всех на неделе моды в Нью-Йорке — интервью с создательницей модных вещей, которые носят знаменитости.
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