«Великолепная, сексуальная, горячая»: сибирячка Ксения Царицына опубликовала откровенные фото — она замужем за олигархом

Красавица-жена олигарха из Самары Алексея Шаповалова порадовала подписчиков новыми красивыми снимками. Ксения Царицына показала идеальную фигуру — на фото сибирячка позирует в купальнике у бассейна.
— Это нормально, что я начала стесняться выкладывать такие фото? — подписала свои снимки Ксения Царицына.
В комментариях под фотографиями подписчики на разных языках восхищались шикарными формами Ксении Царицыной. Также некоторые пользователи поинтересовались, какой марки у нее купальник и свободно ли сердце модели.
— Великолепная, сексуальная, горячая! Даже если стесняешься, то всё равно выставляешь такие фотографии. И становишься старше и мудрее, — вот как отреагировали на откровенные снимки пользователи соцсетей.
Ксения Царицына родилась в 1992 году в Омске. Когда ей исполнилось 6 лет, родители вместе с дочкой переехали в Новосибирск. Там девушка окончила общеобразовательную и модельную школы, занималась актерским мастерством, хореографией, пением, танцами, синхронным плаванием и волейболом. Модельную карьеру Ксения Царицына начала в 13 лет.
В 2010 году она поступила в Сибирский независимый институт на лингвиста-переводчика, но спустя год перевелась в московский институт на аналогичную специальность. Именно в столице девушка и встретила своего будущего супруга Алексея Шаповалова. Но свои отношения они узаконили только в августе 2017 года. Большую часть времени супруги вместе с детьми проводят в ОАЭ.
В 2018 году Ксения Царицына победила на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия Мира».
Алексей Шаповалов известен в Самарской области как девелопер. Он владеет многими знаковыми для
В октябре НГС писал об успехах еще одной красивой сибирячки: Екатерина Марченко одержала победу на международном конкурсе красоты International Beauty and Model. Ей присвоили титул Миссис Мира Mrs Crystal Crown World.
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