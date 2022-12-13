«Великолепная, сексуальная, горячая»: сибирячка Ксения Царицына опубликовала откровенные фото — она замужем за олигархом

В комментариях под фотографиями подписчики на разных языках восхищались шикарными формами Ксении Царицыной. Также некоторые пользователи поинтересовались, какой марки у нее купальник и свободно ли сердце модели.

— Великолепная, сексуальная, горячая! Даже если стесняешься, то всё равно выставляешь такие фотографии. И становишься старше и мудрее, — вот как отреагировали на откровенные снимки пользователи соцсетей.