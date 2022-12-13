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Фоторепортаж

«Великолепная, сексуальная, горячая»: сибирячка Ксения Царицына опубликовала откровенные фото — она замужем за олигархом

Формами жены олигарха из Самары восхитились подписчики со всего мира

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Ксения любит позировать для пикантных фотосессий

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Красавица-жена олигарха из Самары Алексея Шаповалова порадовала подписчиков новыми красивыми снимками. Ксения Царицына показала идеальную фигуру — на фото сибирячка позирует в купальнике у бассейна.

— Это нормально, что я начала стесняться выкладывать такие фото? — подписала свои снимки Ксения Царицына.

На фото у бассейна девушка похвасталась своей фигурой, которая напоминает песочные часы

На фото у бассейна девушка похвасталась своей фигурой, которая напоминает песочные часы

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В 2018 году Ксения одержала победу на конкурсе красоты для замужних женщин

В 2018 году Ксения одержала победу на конкурсе красоты для замужних женщин

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В комментариях под фотографиями подписчики на разных языках восхищались шикарными формами Ксении Царицыной. Также некоторые пользователи поинтересовались, какой марки у нее купальник и свободно ли сердце модели.

— Великолепная, сексуальная, горячая! Даже если стесняешься, то всё равно выставляешь такие фотографии. И становишься старше и мудрее, — вот как отреагировали на откровенные снимки пользователи соцсетей.

Ксении Царицыной 30 лет

Ксении Царицыной 30 лет

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Ксения Царицына родилась в 1992 году в Омске. Когда ей исполнилось 6 лет, родители вместе с дочкой переехали в Новосибирск. Там девушка окончила общеобразовательную и модельную школы, занималась актерским мастерством, хореографией, пением, танцами, синхронным плаванием и волейболом. Модельную карьеру Ксения Царицына начала в 13 лет.

В 2010 году она поступила в Сибирский независимый институт на лингвиста-переводчика, но спустя год перевелась в московский институт на аналогичную специальность. Именно в столице девушка и встретила своего будущего супруга Алексея Шаповалова. Но свои отношения они узаконили только в августе 2017 года. Большую часть времени супруги вместе с детьми проводят в ОАЭ.

В 2018 году Ксения Царицына победила на конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия Мира».

Алексей Шаповалов известен в Самарской области как девелопер. Он владеет многими знаковыми для 63-го региона объектами. Среди них — Дом печати, ЦУМ «Самара», земля под бывшим стадионом «Буревестник», а также ТЦ «Юность», от которого олигарх решил избавиться осенью 2021 года. Также девелопер приобрел обанкротившийся завод «Рейд-1».

В октябре НГС писал об успехах еще одной красивой сибирячки: Екатерина Марченко одержала победу на международном конкурсе красоты International Beauty and Model. Ей присвоили титул Миссис Мира Mrs Crystal Crown World.

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