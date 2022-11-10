«Сколько бы ни было лет и килограммов, ты можешь быть красивой»: история банковской служащей, которая в 50 лет стала моделью

Давление стандартов

— Что привело вас в моделинг?



— Мы с мужем состояли в браке 20 лет. Не скажу, что было просто пережить развод. Но именно тогда встал вопрос: а вообще кто я? Кто я, кроме жены и мамы? Это и стало отправной точкой. На тот момент мне было 49 лет. Помню, что увидела чей-то пост в Сети. Девушка писала про свое обучение в школе моделей. Я подумала: а почему бы не попробовать тоже? И подала заявку.



Это было очень забавно, даже немножко смешно: я это воспринимала как игру. Потому что ну какая из меня модель? Извините, столько лет и столько габаритов! Но всё это оказалось очень интересно.

