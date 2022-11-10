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Интервью

«Сколько бы ни было лет и килограммов, ты можешь быть красивой»: история банковской служащей, которая в 50 лет стала моделью

Анна Новикова зарабатывает на подиумах и участвует в конкурсах красоты

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Анна Новикова просто обожает камеры

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В 50 лет стать моделью и отправиться на конкурс красоты — возможно ли это? Именно так сделала нижегородка Анна Новикова. Она работала в банке, была женой и мамой. Ее жизнь круто изменилась после развода. Анна поняла, что лишние килограммы не мешают ей быть красивой и счастливой и что ее место не у плиты, а на подиуме. Недавно она вернулась с всероссийского конкурса красоты «Северная Аврора», где завоевала титул «Мисс Грация». О том, как ушло чувство неполноценности, про плюс-сайз и заработок на моделинге — в нашем интервью.

Давление стандартов

— Что привело вас в моделинг?

— Мы с мужем состояли в браке 20 лет. Не скажу, что было просто пережить развод. Но именно тогда встал вопрос: а вообще кто я? Кто я, кроме жены и мамы? Это и стало отправной точкой. На тот момент мне было 49 лет. Помню, что увидела чей-то пост в Сети. Девушка писала про свое обучение в школе моделей. Я подумала: а почему бы не попробовать тоже? И подала заявку.

Это было очень забавно, даже немножко смешно: я это воспринимала как игру. Потому что ну какая из меня модель? Извините, столько лет и столько габаритов! Но всё это оказалось очень интересно.

— Откуда эта мысль, что на роль модели вы совершенно не подходите?

— На нас очень давят стандарты. Приходишь в магазин, а на тебя смотрят и говорят: вы знаете, а на вас у нас нет ничего! И ты не понимаешь, то ли с тобой что-то не так, то ли в магазине что-то не то. И это чувство неполноценности очень долго жило во мне. Плюс я всегда была нестандартной. В школе была слишком крупной — меня Жирафом дразнили. Я всегда стеснялась. Это всё копилось-копилось и вылилось вот во что.

Самая высокая девочка — Анна

Самая высокая девочка — Анна

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Анна никогда и не мечтала о карьере модели

Анна никогда и не мечтала о карьере модели

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— Вы всегда были полной?

— Скажем так: я всегда была крупной. А во время самоизоляции в 2020 году резко прибавила еще десятку от стресса. Я тогда начала рисовать, рисовала именно еду, потому что, пока рисуешь, вроде как и поела уже! Чтобы не есть лишний кусок. Своеобразный обман мозга.

Вместо того чтобы есть сладости, Анна их рисует

Вместо того чтобы есть сладости, Анна их рисует

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— С чего для вас начались внутренние перемены?

— С одной из первых фотосессий. Я посмотрела на получившиеся фото и поняла, что это не страшно, что это красиво. Потом я впервые поехала на показ, на Неделю моды в Казань. Оттуда в социальной сети велась прямая трансляция, и женщины, которые смотрели ее, писали: «Спасибо, что вы показываете одежду на реальных женщинах!»

Анна говорит, что подиум помог ей стать увереннее. Она больше не думает, что о ней подумают другие

Анна говорит, что подиум помог ей стать увереннее. Она больше не думает, что о ней подумают другие

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Подарок на 50 лет

— Недавно вы приняли участие во всероссийском конкурсе красоты плюс-сайз «Северная Аврора». Как решились на такой шаг?

— Меня сначала напугало слово «всероссийский». Думаю: «Как же так? Там же со всей России люди едут, и тут я чего-то делаю — сбоку припека». Но решилась и на 50 лет сделала себе подарок.

Анна решила, что участие в конкурсе — ее подарок самой себе на 50-летие

Анна решила, что участие в конкурсе — ее подарок самой себе на 50-летие

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У нас была особо запоминающаяся фотосессия — «Страшные сказки». Каждая из нас получила свою героиню — мне досталась Елена Прекрасная. Привели меня на лесную просеку, где стояло одинокое оранжевое кресло, и нужно было быстро сориентироваться, понять, что показать, какую эмоцию. Это было сложно и очень интересно. Кроме того, для каждой участницы сшили дизайнерское платье. Их нам впоследствии подарили.

После фотосессии участницам подарили платья, в которых они снимались

После фотосессии участницам подарили платья, в которых они снимались

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— Каково это — круто изменить свою жизнь и попасть на подиум?

— Это просто волшебно! Вот ты выходишь, а перед тобой реальный длинный подиум, здесь софиты, там люди сидят, смотрят: это непередаваемый кайф!

Подружиться с собой

— Любая женщина может позволить себе стать моделью?

— Сейчас очень хорошее время, когда ищут разнообразия. Стали появляться нестандартные модели. Развиваются маркетплейсы, онлайн-магазины. Им нужны люди реальные: любого роста, любого размера.

Сейчас в сфере моды востребованы реальные люди с немодельными параметрами

Сейчас в сфере моды востребованы реальные люди с немодельными параметрами

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— А что касается финансов?

— Понятно, что, обучаясь в модельной школе, ты что-то будешь тратить, но это деньги подъемные. У нас была помесячная оплата — она сравнима с закупкой продуктов на неделю.

Если же вы хотите на Неделю моды, на показ, то там существует такое понятие, как взнос модели. То есть это сама модель должна заплатить: от трех до пяти и до двенадцати тысяч рублей в зависимости от того, где, какой показ, какой дизайнер. Да, ты отдаешь свои деньги, но взамен получаешь качественные фотоматериалы, которые потом сможешь положить в портфолио.

Анна уверена: в красивой одежде надо ходить сейчас, а не потом, «когда похудею»

Анна уверена: в красивой одежде надо ходить сейчас, а не потом, «когда похудею»

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Когда у тебя накопится хорошее портфолио, ты сможешь предоставить его заказчикам, например рекламодателю. И теперь уже рекламодатель платит тебе. И, собственно, я как раз только-только после конкурса приехала, как меня пригласили на рекламные съемки медицинского аппарата.

Вообще, здесь очень важно определить для себя цель, с которой ты будешь обучаться на модель: ты хочешь научиться красиво двигаться, ходить, подавать себя либо снять комплексы, зажимы, либо развиваться в модельном направлении профессионально.

— Что моделинг дал вам?

— Я стала увереннее. Я перестала слышать голос в голове: «А что обо мне кто-то подумает?» Мне стало всё равно — стало важнее то, как я себя чувствую. И я утвердилась в этой мысли, что, какая бы ты ни была, сколько бы тебе ни было лет, сколько бы ни было в тебе килограммов, ты можешь быть красивой. И вот эта красота — она внутри. Я стала на некоторые вещи смотреть проще.

Ты думаешь: я сейчас прибавила несколько килограммов, я потом похудею и буду ходить в красивой одежде. Но когда это «потом» наступит — непонятно. А сейчас-то что? Я долго шла к этой мысли, что жить надо здесь и сейчас. И в первую очередь нужно подружиться с собой. Для того, чтобы потом расти, развиваться, меняться.

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