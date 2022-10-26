У новосибирцев появился новый способ покупать вещи марки Uniqlo — он оказался дороже, чем другие
Сравниваем цены на товары у трех разных доставок
Одежда японской торговой марки Uniqlo стала доступна для заказа на сайте Ozon. Базовые футболки, водолазки, костюмы и другие вещи представлены с наценкой в несколько тысяч рублей. Товары бренда продает компания ru.shopping, зарегистрированная на Ozon два месяца назад. НГС посмотрел, как отличаются цены на одежду у нового продавца и у двух других доставок.
У ретейлера на Ozon представлены мужская, женская и детская коллекции, пижамы и нижнее белье. Стоимость базовой футболки начинается от 4000 рублей, худи — 11 000 рублей, пижама — от 6000 рублей. Время ожидания заказа — около трех недель.
Кроме Ozon вещи бренда можно приобрести через сайт Lamoda (представлено 676 товаров, цены начинаются от 199 рублей на аксессуары, на одежду — от 999 рублей) и на CDEK.Shopping, где стоимость и ожидание заказа значительно выше, в сравнении с Lamoda.
Такая же футболка на «Сдэк.Shopping» — стоимость ниже.
Laмoda предлагает самый бюджетный вариант.
Цены на верхнюю одежду также имеют большой разбег. Самый дорогой вариант предлагает Ozon.
На сайте «Сдэк.Shopping» ассортимента меньше, заказ придется ждать из Польши или Испании.
Самый выгодный вариант — снова Lamoda.
Напомним, что компания Uniqlo сообщила об уходе с рынка России 21 марта 2022 года, отметив, что мера временная. Закрылось 50 магазинов, перестал работать сайт. В Новосибирске офлайн-магазина не было, заказы оформлялись через интернет-магазин и доставлялись из Москвы.
Из магазинов Zara в Новосибирске вывезли весь товар — теперь его можно купить на Wildberries.