У новосибирцев появился новый способ покупать вещи марки Uniqlo — он оказался дороже, чем другие

Одежда японской торговой марки Uniqlo стала доступна для заказа на сайте Ozon. Базовые футболки, водолазки, костюмы и другие вещи представлены с наценкой в несколько тысяч рублей. Товары бренда продает компания ru.shopping, зарегистрированная на Ozon два месяца назад. НГС посмотрел, как отличаются цены на одежду у нового продавца и у двух других доставок.

