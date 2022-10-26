20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 61.33
eur 60.46
Тема дняЧто пролетело над  Новосибирском
Все новости
Все новости
Обзор

У новосибирцев появился новый способ покупать вещи марки Uniqlo — он оказался дороже, чем другие

Сравниваем цены на товары у трех разных доставок

1 450
ds

Одежда бренда Uniqlo стала доступна для заказа на еще одном маркетплейсе

Поделиться

Одежда японской торговой марки Uniqlo стала доступна для заказа на сайте Ozon. Базовые футболки, водолазки, костюмы и другие вещи представлены с наценкой в несколько тысяч рублей. Товары бренда продает компания ru.shopping, зарегистрированная на Ozon два месяца назад. НГС посмотрел, как отличаются цены на одежду у нового продавца и у двух других доставок.

У ретейлера на Ozon представлены мужская, женская и детская коллекции, пижамы и нижнее белье. Стоимость базовой футболки начинается от 4000 рублей, худи — 11 000 рублей, пижама — от 6000 рублей. Время ожидания заказа — около трех недель.

Кроме Ozon вещи бренда можно приобрести через сайт Lamoda (представлено 676 товаров, цены начинаются от 199 рублей на аксессуары, на одежду — от 999 рублей) и на CDEK.Shopping, где стоимость и ожидание заказа значительно выше, в сравнении с Lamoda.

Цена на Ozon может быть разной — зависит от того, есть ли у вас специальная карта

Цена на Ozon может быть разной — зависит от того, есть ли у вас специальная карта

Поделиться

Такая же футболка на «Сдэк.Shopping» — стоимость ниже.

Ждать футболку придется 2 недели

Ждать футболку придется 2 недели

Поделиться

Laмoda предлагает самый бюджетный вариант.

Заказ обещают доставить в течение 5 дней

Заказ обещают доставить в течение 5 дней

Поделиться

Цены на верхнюю одежду также имеют большой разбег. Самый дорогой вариант предлагает Ozon.

Куртка стоит 12 354 рубля

Куртка стоит 12 354 рубля

Поделиться

На сайте «Сдэк.Shopping» ассортимента меньше, заказ придется ждать из Польши или Испании.

Чуть дешевле, чем на Ozon

Чуть дешевле, чем на Ozon

Поделиться

Самый выгодный вариант — снова Lamoda.

Куртка дешевле почти в два раза в сравнении с Ozon и «Сдэк.Shopping»

Куртка дешевле почти в два раза в сравнении с Ozon и «Сдэк.Shopping»

Поделиться

Напомним, что компания Uniqlo сообщила об уходе с рынка России 21 марта 2022 года, отметив, что мера временная. Закрылось 50 магазинов, перестал работать сайт. В Новосибирске офлайн-магазина не было, заказы оформлялись через интернет-магазин и доставлялись из Москвы.

Из магазинов Zara в Новосибирске вывезли весь товар — теперь его можно купить на Wildberries.

OzonШопингUNIQLOУшедшие бренды
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2