Ошибки молодости: сибиряки показали ужасные тату, о которых пожалели, — как их сводят и сколько это стоит

Просто захотелось

Неудачным опытом с нами поделилась Елена. Сибирячка рассказала, что только что сделанная татуировка не понравилась ей сразу.

— Идея была одна, эскиз немного другой, набили нечто среднее, качество татуировки оставляло желать лучшего. Стоила она тогда 2500 рублей — за такую сумму ожидать большего и не следовало. Я была молодая и наивная. Специалист, которая сводила мне тату, сработала хорошо, у меня не осталось ни рубцов, ни шрамов. Татуировка полностью не свелась: как мне объяснили, некоторые пигменты не сводятся, а вот черный ушел хорошо. Сеанс стоил 1500 рублей, я ходила 4 или 5 раз. Тату я решила перебивать другой, потому что оставлять какое-то странное зеленое пятно мне не хотелось, — рассказывает Елена.