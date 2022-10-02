Ошибки молодости: сибиряки показали ужасные тату, о которых пожалели, — как их сводят и сколько это стоит
Мастера по удалению горе-тату объяснили, как работает лазер, и рассказали забавные случаи из практики
Внезапное импульсивное желание срочно набить тату может обернуться неприятной проблемой. Имя возлюбленного под сердцем или бери выше — портрет на груди, хитрый узор на пояснице, знак зодиака во всю спину... Бывает всякое, как говорится. Люди набивают на себе совершенно немыслимые картинки, на которые спустя время сами же смотрят с удивлением, дескать: «И о чём я думал?» Исправить ситуацию можно, правда, придется потерпеть и доплатить. Мнение о том, что тату — это на всю жизнь, верно лишь отчасти. Мы поговорили с сибиряками, которые отправились на удаление ошибки молодости лазером, а эксперты рассказали, в каких случаях бессильны даже современные технологии.
Просто захотелось
Неудачным опытом с нами поделилась Елена. Сибирячка рассказала, что только что сделанная татуировка не понравилась ей сразу.
— Идея была одна, эскиз немного другой, набили нечто среднее, качество татуировки оставляло желать лучшего. Стоила она тогда 2500 рублей — за такую сумму ожидать большего и не следовало. Я была молодая и наивная. Специалист, которая сводила мне тату, сработала хорошо, у меня не осталось ни рубцов, ни шрамов. Татуировка полностью не свелась: как мне объяснили, некоторые пигменты не сводятся, а вот черный ушел хорошо. Сеанс стоил 1500 рублей, я ходила 4 или 5 раз. Тату я решила перебивать другой, потому что оставлять какое-то странное зеленое пятно мне не хотелось, — рассказывает Елена.
Популярный в начале 2000-х эскиз годов набил себе Евгений, которому на тот момент было всего 18 лет.
— На тот момент не было понимания, что я хочу, а все эти загогулины в то время были модными, сделал за 2500 рублей, — рассказывает сибиряк.
— С возрастом я понял, что мне она не нравится, хочется чего-то более высокохудожественного. Нашел мастера, но он меня отправил к специалисту по сведению: прежде чем перекрывать новой татуировкой, нужно было для начала осветлить старую. Я делал три сеанса сведения, для осветления этого достаточно, не было задачи убрать под ноль. Сводить тоже больно, но в целом одинаково. Процедура сведения происходит быстрее, чем полноценный сеанс тату, — говорит Евгений.
Татуаж бровей — плюс пять лет сверху
Не только рисунки на коже становятся ошибкой молодости — мода на татуаж бровей в свое время тоже наделала много шума. Сегодня многие считают ее устаревшей, но мастеров в этой области довольно много. Устав от ежедневной рисовки бровей, женщины записываются на прием, предвкушая прощание с карандашами, тенями и гелями для укладки. Нередко опыт татуажа заканчивается разочарованием, а ожидание и реальность не совпадают.
Все визажисты в один голос твердят: один из главных минусов татуажа бровей (а вместе с ним век и губ) заключается в том, что он старит, но почему-то девушки в это не верят. А это, к сожалению, чистая правда: вытатуированные брови смотрятся настолько неестественно, что даже при удачном подборе краски гарантированно прибавляют 5 лет.
Как работает лазер и немного статистики
Мы поговорили со специалистами по лазерному удалению студии «Альфа тату», выяснили, как происходит процедура удаления нежелательной татуировки, и попросили рассказать несколько особо запоминающихся случаев их практики. Забавными историями поделилась Евгения Алейникова.
— 90% случаев начинаются со слов: «Это была ошибка молодости», — и неважно, кто перед тобой — юная леди лет восемнадцати или почтенного возраста мужчина с сединой. Каждый раз, когда ты думаешь: «Я видела все», — новый рабочий день приносит новые удивительные татуировки. Из этических соображений я не могу предоставить самые пикантные фото из моей работы, но всё же хотелось бы поделиться некоторыми историями. Со всей ответственностью заявляю, что те самые кочегары на тех самых местах действительно существуют. Самые прикольные надписи, которые мне доводилось удалять, сделаны на лобке, и конечно же, чаще всего там можно увидеть имена любимых, какие-то мотивационные лозунги типа: «Жги, бро», «Не останавливайся», «Целуй» и тому подобное. Не так давно пришла девушка с надписью «Не чавкай», а еще у парня была надпись: «Танюшкин Ванюшка» со стрелочкой вниз. В общем, скучать не приходится, — рассказывает Евгения Алейникова.
Мастер предоставила и немного статистики: по ее словам, 40% клиентов приходят удалять татуировки с рук (запястья, кисти, предплечья), 25% — неудачный татуаж, 10% — тату на плечах и шее, 8% — спина, 13% — интимные места, ягодицы, грудь, также 8% неудачных тату приходится на ноги и 4% — лицо.
— Надеюсь, эти данные уберегут кого-то от ошибок, — говорит Евгения Алейникова.
Еще несколько странных историй
Рассказывает Егор, 30 лет
— Снимал квартиру пополам с тату-мастером, и тот предложил мне сделать тату на спине. Я согласился, а когда увидел, что получилось, уже было поздно. Пошел на лазер для того, чтобы осветлить под дальнейшее перекрытие.
История Александра, 28 лет
— Мой дядя умеет бить татуировки, при СССР этим занимался. Зашел разговор о том, что если я найду ему машинку и краски, то он сделает мне любую татуху, какую захочу. Заказал всё необходимое с «АлиЭкспресс», и готово. Два дня подряд набивали, а после я думал, что теперь это со мной навсегда. Обращался во все студии города, мне отказали в сведении, аргументируя отказ наличием красного цвета. С трудом, но я нашел мастера, почти удалили.
И напоследок история Павла, 36 лет:
— Друг вернулся из тюрьмы с самодельной машинкой, выдавил пасту из гелевой ручки и набил мне скорпиона. Спустя какое-то время вокруг мы решили добавить огоньки, а еще через некоторое время я понял, что от этого шедевра нужно избавиться. В первом месте мне сказали, что гелевая ручка не удаляется, а потом все-таки нашел мастера, и мы начали удалять. После первого сеанса она стала ярче, а потом начала с каждым разом светлеть и уже почти полностью вышла.
Как исправить ситуацию?
Мастер по лазерному удалению Дарья Струговец объясняет: рисунок татуировки или контур татуажа образует пигмент, который располагается под кожей «гнездами» и со временем обрастает фиброзными капсулами.
— Лазер, проникая через кожу, разбивает эти «гнезда», дробит пигмент на мельчайшие фрагменты, разрушает их оболочку. Затем подключается иммунная система организма, так как после лазерного воздействия активизируются защитные механизмы, начинается процесс фагоцитоза, то есть «пожирания» клетками организма фрагментированного лазером пигмента и его свободного выведения в кровоток, — объясняет специалист.
Мастер по удалению отмечает, что лазерный аппарат использует эффект лазерного взрыва. Энергия лазера может проникать непосредственно в пигмент, не затрагивая кожу.
— Лазерный импульс в течение наносекунды концентрирует в частице пигмента огромную энергию. Поглощенная энергия приводит к быстрому расширению вещества пигмента, частица взрывается, распадаясь на мелкие фрагменты. В современных реалиях можно удалить практически все цвета, сложность составляет зеленый пигмент — для него нужен александритовый кристалл. По времени сеанс занимает от пары минут до часа — всё зависит от объема татуировки. Предварительно можно сделать местную анестезию по желанию клиента, — говорит Дарья Струговец.
Что еще почитать
Всё было как в тумане: 25 самых отчаянных татуировок новосибирцев.
Новосибирский татуировщик бесплатно делает брови выздоравливающим от рака — фото до его ювелирной работы и после.
Боялись раздеться и показать тело: тату-мастер, который переделывает «портаки», показывает работы до и после.