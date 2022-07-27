Новосибирский татуировщик бесплатно делает брови выздоравливающим от рака — фото до его ювелирной работы и после

По словам владельца тату-салона «ЕБШ» Кирилла Василюка, работа с людьми в бьюти-сфере бывает непростой: то настроение, с которым они приходят, обычно остается с сотрудниками салона. Делать перманент для людей с алопецией в «ЕБШ» начали, чтобы это сбалансировать, чтобы люди точно были счастливы. В планах у Сергея и Кирилла — поехать на чемпионат мира по перманентному макияжу и забрать первое место.



Онкопозитивная группировка

В 2015 году у Юлии Чёрной диагностировали гигантоклеточную опухоль. Юлия с болезнью справилась и сейчас много путешествует и помогает другим пациентам с онкологическими заболеваниями. А еще более пяти лет назад она основала специальный клуб поддержки — «Хорошие люди Сибири».

