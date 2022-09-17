Привет из прошлого! Восемь секс-символов 90-х, которые и сегодня выглядят великолепно

Шэрон также продолжала активно сниматься для различных изданий. Звезда не стеснялась откровенных фотосессий, в 1990 году она украсила обложку Playboy, а через два года вновь появилась на его страницах. Актриса снималась в нескольких картинах в год и в 2001 году от работы на износ перенесла инсульт. Выйдя из больницы после операции, актриса не чувствовала левой ноги, части лица, ничего не видела левым глазом и не слышала левым ухом, страдала частичной потерей памяти. Шэрон смогла научиться всему заново, а позже вернулись чувствительность, слух и зрение. Несмотря на все проблемы со здоровьем, она продолжила сниматься. Среди ее наиболее известных работ в двухтысячных можно отметить «Женщину-кошку», «Основной инстинкт — 2» и «Лавлейс», а из последних — «Золотого мальчика» 2014 года и «Мозаику» 2018 года. Кроме того, Шэрон по-прежнему охотно приглашают сниматься для глянца и рекламных кампаний.