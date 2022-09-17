20idei
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 60.03
eur 59.87
Тема дняПри какой температуре вызывать скорую
Все новости
Все новости
Обзор

Привет из прошлого! Восемь секс-символов 90-х, которые и сегодня выглядят великолепно

Глядя на них, невольно думаешь, что время остановилось

2 584

Над кем из них не властно время?

Поделиться

В 90-е годы эти женщины постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов, восхищая своей красотой мужчин любого возраста (а то и женщин). Но с тех пор прошло уже много лет. Что же стало за это время с секс-символами нашей юности? Решили посмотреть, как сейчас выглядят популярные в 90-х зарубежные актрисы и фотомодели.

Клаудия Шиффер

Привет от Клаудии Шиффер из 1989 года

Привет от Клаудии Шиффер из 1989 года

Поделиться

Модель соответствовала идеалам красоты того времени

Модель соответствовала идеалам красоты того времени

Поделиться

90-е годы были эпохой супермоделей, одной из которых была Клаудия Шиффер. Ее выходы на подиум и фотосессии сводили с ума весь мир, при этом модель соответствовала идеалу красоты того времени: высокая блондинка с широкой улыбкой. Сейчас Клаудии 52 года, и она до сих пор выглядит безупречно, а недавно снялась в серии реклам GUESS. Модель живет в Великобритании вместе со своим супругом — режиссером Мэттью Воном. За свою карьеру Клаудия успела сняться в кино, стать продюсером и получить назначение в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.

И в 52 года немецкая модель выглядит безупречно

И в 52 года немецкая модель выглядит безупречно

Поделиться

Хотели бы фото на таком же фоне?

Хотели бы фото на таком же фоне?

Поделиться

Клаудия Шиффер с Клаудией Шиффер (только помоложе)

Клаудия Шиффер с Клаудией Шиффер (только помоложе)

Поделиться

Джиллиан Андерсон

Молодая Джиллиан (здесь она еще не знает о «Секретных материалах»)

Молодая Джиллиан (здесь она еще не знает о «Секретных материалах»)

Поделиться

Фото Джиллиан Андерсон со съемок

Фото Джиллиан Андерсон со съемок

Поделиться

Статус секс-символа 90-х закрепился за актрисой после роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Фанаты загадочных и паранормальных явлений буквально сходили с ума при ее виде. При этом Скалли в исполнении Джиллиан Андерсон — не просто красивая спутница агента Малдера, а самостоятельный, умный и смелый персонаж.

Актриса продолжает активно сниматься в новых фильмах и сериалах

Актриса продолжает активно сниматься в новых фильмах и сериалах

Поделиться

Новый виток популярности Джиллиан Андерсон пережила после роли доктора Дю Морье в сериале «Ганнибал». Актриса продолжает активно сниматься и радовать поклонников своими новыми ролями. Джиллиан сыграла мать главного героя, Отиса Милберна, в сериале «Половое воспитание» и Маргарет Тэтчер в сериале «Корона». И выглядит она до сих пор прекрасно, пусть и сменила рыжее каре на платиновый блонд.

Джиллиан Андерсон не стесняется предстать перед поклонниками в любых образах

Джиллиан Андерсон не стесняется предстать перед поклонниками в любых образах

Поделиться

Джессика Бил

Джессика Бил до того, как стала известной

Джессика Бил до того, как стала известной

Поделиться

Джессика на съемках фильма «День святого Валентина»

Джессика на съемках фильма «День святого Валентина»

Поделиться

Джессика покорила сердца зрителей 90-х в сериале «Седьмое небо», но мало кто знает, что еще в 80-х годах она начала покорять мир шоу-бизнеса как певица. Правда, в 17 лет девушка попала в неприятную историю, снявшись в откровенной фотосессии для журнала Gear — это вызвало протест у ее поклонников.

В 2012 году Джессика вышла замуж за певца Джастина Тимберлейка

В 2012 году Джессика вышла замуж за певца Джастина Тимберлейка

Поделиться

После фильмов «Легкое поведение» и «Иллюзионист» Джессика сыграла еще в паре сериалов и исчезла с экранов, периодически появляясь в некоторых проектах. Актриса вышла замуж за певца Джастина Тимберлейка, в 2015 году у пары родился сын.

Сейчас Джессика периодически снимается в сериалах

Сейчас Джессика периодически снимается в сериалах

Поделиться

Наталия Орейро

Первое появление Наталии Орейро на обложке журнала

Первое появление Наталии Орейро на обложке журнала

Поделиться

Наталия Орейро мечтала о сцене с детства и уже с 8 лет стала брать уроки актерского мастерства, а с 12 — ходить на кастинги, чтобы подзаработать на съемках рекламы и музыкальных клипов. Уже в 14 лет Наталию пригласили сопровождать ведущую тревел-шоу в Бразилии. В 16 лет Наталия переехала в Аргентину (сама она из Уругвая), где сначала пробилась на телевидение в качестве ведущей, а затем стала получать первые роли в сериалах и фильмах. После выхода фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» стартовала и музыкальная карьера Наталии. Песня Cambio Dolor из ее первого альбома стала главной темой сериала «Дикий ангел» — в нем Наталия Орейро сыграла главную роль. Сам же сериал сделал актрису мировой знаменитостью.

Один из первых снимков, которым Наталия Орейро поделилась в соцсетях

Один из первых снимков, которым Наталия Орейро поделилась в соцсетях

Поделиться

Наталия активно продолжает телевизионную и музыкальную карьеру

Наталия активно продолжает телевизионную и музыкальную карьеру

Поделиться

В 2000-х годах Орейро продолжает сниматься в сериалах, в том числе в российском проекте «В ритме танго». Многие проекты стали участниками престижных международных кинофестивалей. В сентябре 2011 года ЮНИСЕФ назвал Наталию послом доброй воли в Рио-де-ла-Плата. В 2014 году Наталия Орейро отправилась в большой тур под названием «Наша Наташа» по странам Европы, в рамках которого выступила и в десятках российских городов. С 2015 года Наталия периодически приезжала в Россию для участия в музыкальных фестивалях и презентации своих песен на радиостанциях. В 2019 году Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России, и спустя два года ее мечта исполнилась.

Наталия Орейро — гражданка России с <nobr class="_">2021 года</nobr>

Наталия Орейро — гражданка России с 2021 года

Поделиться

Наталия Орейро уже давно счастлива в личной жизни: 21 год назад она вышла замуж за лидера популярной аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

Наталия Орейро и Рикардо Мольо вместе уже 21 год

Наталия Орейро и Рикардо Мольо вместе уже 21 год

Поделиться

Шэрон Стоун

Привет от Шэрон Стоун из 80-х

Привет от Шэрон Стоун из 80-х

Поделиться

Первые шаги к славе Шэрон сделала как фотомодель, снимаясь для различных изданий. Лишь в 1980 году она отправилась покорять Голливуд, дебютировав в трагикомедии Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Дальше было множество проходных и малоизвестных ролей второго плана. Звездный час Шэрон настал, когда режиссер Пол Верховен пригласил ее в свою картину «Вспомнить всё» на роль Лори Куэйд. А следующая совместная работа Верховена и Стоун — «Основной инстинкт» — подарила обоим мировую славу. Роль писательницы Кэтрин Трамелл, на которую претендовали 50 актрис, принесла Шэрон известность и статус секс-символа, за которыми последовали роли во многих известных фильмах.

Фото со съемок «Основного инстинкта»

Фото со съемок «Основного инстинкта»

Поделиться

Шэрон также продолжала активно сниматься для различных изданий. Звезда не стеснялась откровенных фотосессий, в 1990 году она украсила обложку Playboy, а через два года вновь появилась на его страницах. Актриса снималась в нескольких картинах в год и в 2001 году от работы на износ перенесла инсульт. Выйдя из больницы после операции, актриса не чувствовала левой ноги, части лица, ничего не видела левым глазом и не слышала левым ухом, страдала частичной потерей памяти. Шэрон смогла научиться всему заново, а позже вернулись чувствительность, слух и зрение. Несмотря на все проблемы со здоровьем, она продолжила сниматься. Среди ее наиболее известных работ в двухтысячных можно отметить «Женщину-кошку», «Основной инстинкт — 2» и «Лавлейс», а из последних — «Золотого мальчика» 2014 года и «Мозаику» 2018 года. Кроме того, Шэрон по-прежнему охотно приглашают сниматься для глянца и рекламных кампаний.

Актриса продолжает сниматься для глянцевых журналов

Актриса продолжает сниматься для глянцевых журналов

Поделиться

Шэрон Стоун и ее поклонники

Шэрон Стоун и ее поклонники

Поделиться

Деми Мур

Молодая и чувственная Деми Мур

Молодая и чувственная Деми Мур

Поделиться

Деми Мур — еще один секс-символ эпохи, ее образ ассоциируется с чувственностью. Славу Деми принесла роль Молли — миниатюрной девушки с хулиганской мужской стрижкой — в фильме «Привидение» 1990 года. Настоящий фурор произвело фото обнаженной беременной Деми, помещенное на обложку Vanity Fair в 1991 году. А в 1997 году издание Shape поместило ее на первую строчку рейтинга самых красивых женщин мира (на втором месте оказалась Синди Кроуфорд).

Наверняка вы помните Деми Мур в первую очередь в таком образе

Наверняка вы помните Деми Мур в первую очередь в таком образе

Поделиться

В последние годы Деми не так часто можно было увидеть в кино: актриса долгое время страдала от депрессии из-за развода с Эштоном Катчером. В своих мемуарах «Наизнанку», которые вышли в сентябре 2019 года, Мур призналась, что ее изнасиловали в 15 лет. Также в этих мемуарах она написала, что забеременела вскоре после того, как начала встречаться с Эштоном Катчером в 2003 году. Они собирались назвать будущую дочь Чаплин Рэй, но Деми потеряла ребенка на шестом месяце беременности. После свадьбы в 2005 году супруги искали способы лечения бесплодия, но Деми начала пить и злоупотреблять викодином. Из-за этого в 2013 году Деми Мур и Эштон Катчер развелись.

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет и до сих пор сохраняют теплые отношения (и даже дружат семьями)

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты 13 лет и до сих пор сохраняют теплые отношения (и даже дружат семьями)

Поделиться

Сейчас Деми вернулась в кино: в 2019 году вышла комедия «Корпоративные животные», а в 2022 году вышло еще два новых фильма с ее участием («Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Пожалуйста, детка, пожалуйста»).

Актриса вернулась в кино после болезненного разрыва с Эштоном Катчером

Актриса вернулась в кино после болезненного разрыва с Эштоном Катчером

Поделиться

Николь Кидман

Одно из ранних фото Николь, которым она поделилась в соцсетях

Одно из ранних фото Николь, которым она поделилась в соцсетях

Поделиться

Талант будущей мировой звезды начал зарождаться еще в 15 лет. Тогда Николь впервые появилась на экране в ремейке классического австралийского фильма «Рождество в лесу». Через год актриса появилась на телевидении в сериале «Пятимильный ручей», после чего начала регулярно сниматься в кино. Первым голливудским проектом Николь стал триллер «Мертвый штиль» (1989 год), после которого и начался этап ее американской карьеры. В 1990 году на съемках боевика «Дни грома» Николь Кидман познакомилась и сблизилась с Томом Крузом. После выхода этого фильма на экран Кидман становится одной из самых модных актрис Голливуда.

Николь Кидман и Юэн Макгрегор на съемках мюзикла «Мулен Руж!»

Николь Кидман и Юэн Макгрегор на съемках мюзикла «Мулен Руж!»

Поделиться

В 1999 году Николь Кидман и Том Круз расстались, это стало большим ударом для актрисы, и она вернулась в кино лишь спустя пару лет. Но начало XXI века стало пиком карьеры Николь — она сыграла в мюзикле «Мулен Руж!» и мистической драме «Другие», а в 2002 году получила «Оскар» за роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме «Часы». Год спустя Николь Кидман снялась в фильме Ларса фон Триера «Догвилль», который многие авторитетные издания признали самой успешной работой датчанина. Но после провалившегося фильма «Степфордские жёны» в карьере Николь до 2010 года наступает затишье. Новых успехов удалось добиться после выхода фильма «Что скрывает ложь» (2011 год), в котором актриса сыграла в паре с Николасом Кейджем.

Сейчас Николь Кидман продолжает сниматься в фильмах, параллельно развивая и телевизионную карьеру в мини-сериалах.

Актриса по-прежнему выглядит потрясающе

Актриса по-прежнему выглядит потрясающе

Поделиться

Николь и сама готова взять в руки камеру, если это нужно

Николь и сама готова взять в руки камеру, если это нужно

Поделиться

Моника Беллуччи

Моника начала модельную карьеру, чтобы иметь возможность оплатить учебу

Моника начала модельную карьеру, чтобы иметь возможность оплатить учебу

Поделиться

Карьера Моники Беллуччи началась в 90-е годы, когда она стала работать моделью для оплаты учебы. Она становилась лицом самых премиальных брендов: Cartier, Dolce & Gabbana, Dior. В рекламе Dolce & Gabbana она снялась еще в 1992 году с актрисой Изабеллой Росселлини и с тех пор дружит с итальянскими дизайнерами.

Моника Беллуччи (слева) вместе с моделями Ясмин Гуари и Рут Малка

Моника Беллуччи (слева) вместе с моделями Ясмин Гуари и Рут Малка

Поделиться

Актерская карьера Моники Беллуччи начиналась с европейского артхауса, затем пошли роли и в коммерческом кино. За Моникой закрепилось амплуа актрисы, воплощающей образы на тему «поруганной красоты». Сцены избиения, унижения и насилия в ее случаях выглядят особенно пронзительно. Не случайно она воплотила целую галерею образов проституток — от уличных девушек до Марии Магдалены в фильме «Страсти Христовы». А ставший культовым скандальный фильм Гаспара Ноэ «Необратимость» идею насилия над красотой выразил в обескураживающей 9-минутной сцене, которая потрясла даже стойких зрителей. Самой Монике после съемок в фильме потребовалась психологическая помощь.

Моника Беллуччи в свои 57 лет выглядит так же, как в молодости

Моника Беллуччи в свои 57 лет выглядит так же, как в молодости

Поделиться

Апофеозом творческой и физической формы Моники Беллуччи стал фильм «Малена», который продолжает тему поруганной красоты. Героиня превратилась в фетиш — для лицемерия, пошлости, похоти и зависти. «Убивая» ее красоту и достоинство, режиссер Джузеппе Торнаторе добился колоссального эффекта напряжения и ощущения порока. В других ипостасях красота Беллуччи также была символична — например, она сыграла невесту Дракулы, после чего стали говорить о ее «дьявольской привлекательности».

В свои 57 лет Моника Беллуччи относится к красоте, успеху и деньгам философски. Актриса довольно закрыта для общения со СМИ, но журналисты, которым довелось с ней пообщаться, отзываются о Монике как о теплом собеседнике.

Моника Беллуччи продолжает сниматься для глянца

Моника Беллуччи продолжает сниматься для глянца

Поделиться

Девушкам-читательницам не стоит расстраиваться — скоро мы выпустим подборку сексуальных мужчин-знаменитостей из 90-х.

Что еще почитать по теме?

По теме

90-еЗвездыСекс-символИностранные звезды
  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2