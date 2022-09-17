Привет из прошлого! Восемь секс-символов
90-х, которые и сегодня выглядят великолепно
Глядя на них, невольно думаешь, что время остановилось
В 90-е годы эти женщины постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов, восхищая своей красотой мужчин любого возраста (а то и женщин). Но с тех пор прошло уже много лет. Что же стало за это время с секс-символами нашей юности? Решили посмотреть, как сейчас выглядят популярные в
Клаудия Шиффер
90-е годы были эпохой супермоделей, одной из которых была Клаудия Шиффер. Ее выходы на подиум и фотосессии сводили с ума весь мир, при этом модель соответствовала идеалу красоты того времени: высокая блондинка с широкой улыбкой. Сейчас Клаудии 52 года, и она до сих пор выглядит безупречно, а недавно снялась в серии реклам GUESS. Модель живет в Великобритании вместе со своим супругом — режиссером Мэттью Воном. За свою карьеру Клаудия успела сняться в кино, стать продюсером и получить назначение в качестве посла доброй воли ЮНИСЕФ.
Джиллиан Андерсон
Статус секс-символа 90-х закрепился за актрисой после роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы». Фанаты загадочных и паранормальных явлений буквально сходили с ума при ее виде. При этом Скалли в исполнении Джиллиан Андерсон — не просто красивая спутница агента Малдера, а самостоятельный, умный и смелый персонаж.
Новый виток популярности Джиллиан Андерсон пережила после роли доктора Дю Морье в сериале «Ганнибал». Актриса продолжает активно сниматься и радовать поклонников своими новыми ролями. Джиллиан сыграла мать главного героя, Отиса Милберна, в сериале «Половое воспитание» и Маргарет Тэтчер в сериале «Корона». И выглядит она до сих пор прекрасно, пусть и сменила рыжее каре на платиновый блонд.
Джессика Бил
Джессика покорила сердца зрителей 90-х в сериале «Седьмое небо», но мало кто знает, что еще в 80-х годах она начала покорять мир шоу-бизнеса как певица. Правда, в 17 лет девушка попала в неприятную историю, снявшись в откровенной фотосессии для журнала Gear — это вызвало протест у ее поклонников.
После фильмов «Легкое поведение» и «Иллюзионист» Джессика сыграла еще в паре сериалов и исчезла с экранов, периодически появляясь в некоторых проектах. Актриса вышла замуж за певца Джастина Тимберлейка, в 2015 году у пары родился сын.
Наталия Орейро
Наталия Орейро мечтала о сцене с детства и уже с 8 лет стала брать уроки актерского мастерства, а с 12 — ходить на кастинги, чтобы подзаработать на съемках рекламы и музыкальных клипов. Уже в 14 лет Наталию пригласили сопровождать ведущую тревел-шоу в Бразилии. В 16 лет Наталия переехала в Аргентину (сама она из Уругвая), где сначала пробилась на телевидение в качестве ведущей, а затем стала получать первые роли в сериалах и фильмах. После выхода фильма «Аргентинец в Нью-Йорке» стартовала и музыкальная карьера Наталии. Песня Cambio Dolor из ее первого альбома стала главной темой сериала «Дикий ангел» — в нем Наталия Орейро сыграла главную роль. Сам же сериал сделал актрису мировой знаменитостью.
В 2000-х годах Орейро продолжает сниматься в сериалах, в том числе в российском проекте «В ритме танго». Многие проекты стали участниками престижных международных кинофестивалей. В сентябре 2011 года ЮНИСЕФ назвал Наталию послом доброй воли в Рио-де-ла-Плата. В 2014 году Наталия Орейро отправилась в большой тур под названием «Наша Наташа» по странам Европы, в рамках которого выступила и в десятках российских городов. С 2015 года Наталия периодически приезжала в Россию для участия в музыкальных фестивалях и презентации своих песен на радиостанциях. В 2019 году Орейро заявила, что хочет стать гражданкой России, и спустя два года ее мечта исполнилась.
Наталия Орейро уже давно счастлива в личной жизни: 21 год назад она вышла замуж за лидера популярной аргентинской рок-группы Divididos Рикардо Мольо.
Шэрон Стоун
Первые шаги к славе Шэрон сделала как фотомодель, снимаясь для различных изданий. Лишь в 1980 году она отправилась покорять Голливуд, дебютировав в трагикомедии Вуди Аллена «Воспоминания о звездной пыли». Дальше было множество проходных и малоизвестных ролей второго плана. Звездный час Шэрон настал, когда режиссер Пол Верховен пригласил ее в свою картину «Вспомнить всё» на роль Лори Куэйд. А следующая совместная работа Верховена и Стоун — «Основной инстинкт» — подарила обоим мировую славу. Роль писательницы Кэтрин Трамелл, на которую претендовали 50 актрис, принесла Шэрон известность и статус секс-символа, за которыми последовали роли во многих известных фильмах.
Шэрон также продолжала активно сниматься для различных изданий. Звезда не стеснялась откровенных фотосессий, в 1990 году она украсила обложку Playboy, а через два года вновь появилась на его страницах. Актриса снималась в нескольких картинах в год и в 2001 году от работы на износ перенесла инсульт. Выйдя из больницы после операции, актриса не чувствовала левой ноги, части лица, ничего не видела левым глазом и не слышала левым ухом, страдала частичной потерей памяти. Шэрон смогла научиться всему заново, а позже вернулись чувствительность, слух и зрение. Несмотря на все проблемы со здоровьем, она продолжила сниматься. Среди ее наиболее известных работ в двухтысячных можно отметить «Женщину-кошку», «Основной инстинкт — 2» и «Лавлейс», а из последних — «Золотого мальчика» 2014 года и «Мозаику» 2018 года. Кроме того, Шэрон по-прежнему охотно приглашают сниматься для глянца и рекламных кампаний.
Деми Мур
Деми Мур — еще один секс-символ эпохи, ее образ ассоциируется с чувственностью. Славу Деми принесла роль Молли — миниатюрной девушки с хулиганской мужской стрижкой — в фильме «Привидение» 1990 года. Настоящий фурор произвело фото обнаженной беременной Деми, помещенное на обложку Vanity Fair в 1991 году. А в 1997 году издание Shape поместило ее на первую строчку рейтинга самых красивых женщин мира (на втором месте оказалась Синди Кроуфорд).
В последние годы Деми не так часто можно было увидеть в кино: актриса долгое время страдала от депрессии из-за развода с Эштоном Катчером. В своих мемуарах «Наизнанку», которые вышли в сентябре 2019 года, Мур призналась, что ее изнасиловали в 15 лет. Также в этих мемуарах она написала, что забеременела вскоре после того, как начала встречаться с Эштоном Катчером в 2003 году. Они собирались назвать будущую дочь Чаплин Рэй, но Деми потеряла ребенка на шестом месяце беременности. После свадьбы в 2005 году супруги искали способы лечения бесплодия, но Деми начала пить и злоупотреблять викодином. Из-за этого в 2013 году Деми Мур и Эштон Катчер развелись.
Сейчас Деми вернулась в кино: в 2019 году вышла комедия «Корпоративные животные», а в 2022 году вышло еще два новых фильма с ее участием («Невыносимая тяжесть огромного таланта» и «Пожалуйста, детка, пожалуйста»).
Николь Кидман
Талант будущей мировой звезды начал зарождаться еще в 15 лет. Тогда Николь впервые появилась на экране в ремейке классического австралийского фильма «Рождество в лесу». Через год актриса появилась на телевидении в сериале «Пятимильный ручей», после чего начала регулярно сниматься в кино. Первым голливудским проектом Николь стал триллер «Мертвый штиль» (1989 год), после которого и начался этап ее американской карьеры. В 1990 году на съемках боевика «Дни грома» Николь Кидман познакомилась и сблизилась с Томом Крузом. После выхода этого фильма на экран Кидман становится одной из самых модных актрис Голливуда.
В 1999 году Николь Кидман и Том Круз расстались, это стало большим ударом для актрисы, и она вернулась в кино лишь спустя пару лет. Но начало XXI века стало пиком карьеры Николь — она сыграла в мюзикле «Мулен Руж!» и мистической драме «Другие», а в 2002 году получила «Оскар» за роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме «Часы». Год спустя Николь Кидман снялась в фильме Ларса фон Триера «Догвилль», который многие авторитетные издания признали самой успешной работой датчанина. Но после провалившегося фильма «Степфордские жёны» в карьере Николь до 2010 года наступает затишье. Новых успехов удалось добиться после выхода фильма «Что скрывает ложь» (2011 год), в котором актриса сыграла в паре с Николасом Кейджем.
Сейчас Николь Кидман продолжает сниматься в фильмах, параллельно развивая и телевизионную карьеру в мини-сериалах.
Моника Беллуччи
Карьера Моники Беллуччи началась в 90-е годы, когда она стала работать моделью для оплаты учебы. Она становилась лицом самых премиальных брендов: Cartier, Dolce & Gabbana, Dior. В рекламе Dolce & Gabbana она снялась еще в 1992 году с актрисой Изабеллой Росселлини и с тех пор дружит с итальянскими дизайнерами.
Актерская карьера Моники Беллуччи начиналась с европейского артхауса, затем пошли роли и в коммерческом кино. За Моникой закрепилось амплуа актрисы, воплощающей образы на тему «поруганной красоты». Сцены избиения, унижения и насилия в ее случаях выглядят особенно пронзительно. Не случайно она воплотила целую галерею образов проституток — от уличных девушек до Марии Магдалены в фильме «Страсти Христовы». А ставший культовым скандальный фильм Гаспара Ноэ «Необратимость» идею насилия над красотой выразил в обескураживающей
Апофеозом творческой и физической формы Моники Беллуччи стал фильм «Малена», который продолжает тему поруганной красоты. Героиня превратилась в фетиш — для лицемерия, пошлости, похоти и зависти. «Убивая» ее красоту и достоинство, режиссер Джузеппе Торнаторе добился колоссального эффекта напряжения и ощущения порока. В других ипостасях красота Беллуччи также была символична — например, она сыграла невесту Дракулы, после чего стали говорить о ее «дьявольской привлекательности».
В свои 57 лет Моника Беллуччи относится к красоте, успеху и деньгам философски. Актриса довольно закрыта для общения со СМИ, но журналисты, которым довелось с ней пообщаться, отзываются о Монике как о теплом собеседнике.
Девушкам-читательницам не стоит расстраиваться — скоро мы выпустим подборку сексуальных мужчин-знаменитостей из 90-х.
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