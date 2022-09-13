Даже если тестите на руке: чем можно заразиться через пробник помады в магазине — объясняет врач
Дерматолог перечислил восемь заболеваний, которые передаются даже в том случае, если вы наносите косметику только на руку
Сейчас почти невозможно представить, как подобрать косметику в магазине, не пользуясь пробником. Ведь непонятно, как этот цвет будет ложиться на кожу и идет ли он вам вообще. Но, по мнению экспертов, это небезопасно: оказывается, через пробники можно подхватить целый букет болезней. Каких именно — выясняли наши коллеги из Woman.ru.
Особенно острой становится ситуация, когда речь идет о пробниках губной помады. Конечно, большинство тестирует продукт на руке, но есть и те, кто бесстрашно наносит пробник на губы. Или на салфетку, а потом на губы. И очень зря.
— Мне кажется, большинство покупательниц всё-таки наносит помаду на руку, но и в этом случае при контакте пробника с несколькими людьми велика вероятность заразиться вшами, чесоткой, кишечной палочкой, стафилодермией, стрептодермией, — считает косметолог-дерматолог Алексей Парамонов.
Представим ситуацию: у женщины трещина на губе, из нее сочится кровь, она пользуется пробником, и микрочастицы остаются на помаде. Конечно, это маловероятно, но если у вас тоже трещина на губе и вы воспользовались тем же пробником, то список болезней значительно расширяется. Это всё происходит при том условии, что вы пробуете магазинную помаду прямо на губах.
— Это может быть гепатит А, гепатит B, гепатит C, ВИЧ-инфекция, герпес, инфекционный мононуклеоз, сифилис, — предостерегает дерматолог.
Если у вас нет открытых ран во рту и на губах, то всё равно нет никакой гарантии, что для вас это пройдет бесследно. По словам эксперта, хватит и контакта со слюной носителя заболевания, чтобы заразиться герпесом, цитомегаловирусом, инфекционным мононуклеозом. Все эти заболевания также могут передаваться людям, которые пользуются одной помадой.
Как и где можно заразиться коронавирусом
В России идет шестая ковидная волна. Этой осенью для всех нас актуально постараться избежать заражения. Болезнь всё еще представляет серьезную угрозу, и об этом не стоит забывать. И хоть официально маски можно не носить, и многие другие серьезные ограничения в нашей стране сняты — вирус продолжает распространяться. В самом начале пандемии журналисты E1.RU спросили у эпидемиологов, как и где можно заразиться ковидом — ответы на эти вопросы до сих пор актуальны.
Можно ли заразиться COVID-19 на работе, если я сижу с больным в одном кабинете?
— В закрытом помещении вероятность заразиться довольно большая. При разговоре, кашле, чихании создается воздушный аэрозоль. Благодаря неподвижности воздуха в закрытом помещении он какое-то время сохраняется, и заразиться можно. Но проветривание, маска и социальная дистанция помогут.
Можно ли заразиться коронавирусом на улице?
— На улице рассеивание аэрозоля происходит очень быстро. Теоретически ситуация, когда явно больной человек будет чихать и кашлять, стоя на месте и создавая вокруг себя заразный аэрозоль, может быть. У аэрозоля есть две фазы. Первая фаза легкая: он уходит в воздух и какое-то время там висит. Вторая — тяжелая: аэрозоль сразу уходит вниз, на поверхность, и там образуется пленка, от которой можно заразиться.
Но на открытом пространстве аэрозоль быстро рассеется ветром. Поэтому так важна социальная дистанция: не нужно стоять близко друг к другу, чтобы случайно не попасть в такое облако аэрозоля.
Можно ли заразиться, если ты потрогал предмет, на который попали биологические жидкости человека (например, слюна)?
— Вирус действительно оседает на поверхностях, и воздушные массы в этом случае уже не спасут. Вирус может оставаться на поручнях, скамейках, перилах, ручках дверей и других предметах и какое-то время там сохраняться. Данные о сохранности вируса на поверхностях у разных авторов различаются, но я для себя выделила временные рамки от 24 до 72 часов. Это касается дерева, пластика, металлических поверхностей.
Но такой временной промежуток будет, если не дезинфицировать поверхности. Поэтому в общественных местах тоже нужно проводить дезинфекцию, чтобы предотвратить заражение. Вирус не нужно демонизировать, с точки зрения дезинфектологии он обычный и при дезинфекции легко разрушается, потому что у него есть липидная оболочка. Дезинфицирующие средства на основе спирта, хлора, перекиси в стандартных концентрациях легко с ним справляются.
Здесь еще 4 вопроса, ответы на которые могут уберечь вас от опасности.
Что еще почитать:
- Даже без теста: всего один новый симптом, по которому можно определить у себя коронавирус в шестую волну;
- Сделает теткой: опасные приемы в макияже, укладке и одежде, которые лихо добавят вам десяток лет (в картинках);
- Блестят и не краснеют: 20 лучших идей маникюра на осень — покажите их своему мастеру.