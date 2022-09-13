Даже если тестите на руке: чем можно заразиться через пробник помады в магазине — объясняет врач

Представим ситуацию: у женщины трещина на губе, из нее сочится кровь, она пользуется пробником, и микрочастицы остаются на помаде. Конечно, это маловероятно, но если у вас тоже трещина на губе и вы воспользовались тем же пробником, то список болезней значительно расширяется. Это всё происходит при том условии, что вы пробуете магазинную помаду прямо на губах.

— Это может быть гепатит А, гепатит B, гепатит C, ВИЧ-инфекция, герпес, инфекционный мононуклеоз, сифилис, — предостерегает дерматолог.



Если у вас нет открытых ран во рту и на губах, то всё равно нет никакой гарантии, что для вас это пройдет бесследно. По словам эксперта, хватит и контакта со слюной носителя заболевания, чтобы заразиться герпесом, цитомегаловирусом, инфекционным мононуклеозом. Все эти заболевания также могут передаваться людям, которые пользуются одной помадой.