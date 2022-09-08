Надела и побежала: 9 моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине
Смотрим, что купить, чтобы было удобно и модно встречать непогоду
Стилисты сходятся во мнении, что осенью 2022 года всё так же прослеживаются романтические и деловые тенденции, которые достигаются в обуви за счет каблуков разных форм и размеров. Но наш любимый тренд на удобство и комфорт никуда не делся, и это не может не радовать. Смотрим вместе c MarieClaire — какие модели на плоском ходу востребованы в этом сезоне.
Обувь на платформе
Этой осенью обувь на платформе занимает лидирующие позиции. Такие модели зрительно делают нас выше и удлиняют ноги. Это плюс. Помним, что платформа бывает скрытой или фактурной, используется в вечерних и повседневных вариантах обуви, ее можно увидеть на туфлях, лоферах, ботильонах, ботинках и сапогах. Платформа может быть в тон изделия или контрастной. Обувь на платформе, мини-юбка из твида или кожи — самое актуальное сочетание для этой осени: пробуем, пока на улице относительно тепло.
Обувь мужского типа и туфли Мэри Джейн
Уже ни для кого не новость: чтобы стать моднее, достаточно залезть в гардероб своего парня и хорошенько там пошерстить. Вряд ли вам, конечно, подойдут его ботинки, но толстовка или пиджак вполне сгодятся для выгула в холодные осенние дни.
Лоферы или оксфорды на плоской подошве, особенно с декоративными элементами в виде строчек и стежков, не оставят равнодушной ни одну модницу, предпочитающую стиль и комфорт одновременно. Обувь по типу мужской отлично сочетается с женским костюмом и подходит даже для похода в офис. Более того, время не властно над такой обувью, и она практически всегда выглядит современно.
Легендарная модель туфель с круглым мысом и ремешком на подъеме снова отсылает нас к стилю преппи. Носить Мэри Джейн советуем на белые носки — сейчас это очень популярно. Свое название туфли получили в честь персонажа американского комикса Buster Brown, вышедшего в 1902 году. Героиню комикса — маленькую Мэри Джейн — неизменно изображали в туфельках с ремешком и красном берете.
Спортивная обувь
Кроссовки уже на протяжении нескольких сезонов обязательно присутствуют в женском гардеробе. Предстоящей осенью спортивная обувь остается востребованной. Новыми модными элементами станут высокая платформа и застежка-липучка. Также актуальными будут кеды на плоской подошве с контрастными деталями в виде шнурков или цветных вставок.
Ботинки в стиле милитари и мотоциклетные (байкерские) ботинки
Надо признать, такая обувь выглядит мрачновато и даже грубо для среднестатистической девушки. Но в этом и есть ее фишка. Украшения в виде перфорации, заклепок и ремешков добавят ей женский шарм, а форма и подошва позволят не переживать о лужах и грязи.
Радует, что современные дизайнеры предлагают мотоциклетные ботинки из разных материалов — кожа, замша, нубук, деним и даже мех, что расширяет возможности их использования, теперь они впишутся даже в самый «романтичный» гардероб.
Челси на плоской платформе
Челси продолжают удерживать свои позиции уже не первый сезон. Теперь они должны быть крупными, с выдающимся верхом и необычным цветом или лакированной кожей. Сочетания челси с узкими брюками, платьями-миди и короткими юбками создадут востребованный стильный образ.
Казаки
Стилисты советуют обратить внимание на казаки — модель перекочевала с прошлых сезонов и по-прежнему актуальна. Казаки смотрятся красиво, к тому же в них достаточно комфортно из-за устойчивого широкого каблука. Если хочется выглядеть нарядней, выбирайте светлые тона: молочный, бежевый, белый.
Сочетать модель стилист Мария Шеди предлагает с джинсами slouchy fit, еще можно добавить ремень в ковбойском стиле. Если выбираете образ с принтованными казаками, отдайте предпочтение одежде базовых цветов, и наоборот, если надели однотонные светлые казаки — одежду подберите с цветочным, этническим или любым другим рисунком.
Резиновые сапоги
Без резиновых сапог невозможно представить сейчас гардероб заядлой модницы. Как ни крути, осень — дождливая пора. Держать свои ножки в сухости и уюте и выглядеть при этом стильно — не проблема. Резиновые сапоги могут быть высокими или нет, однотонными или пестрыми, главное — выбирайте модные принты и модели, подходящие по стилю и комфорту именно вам.
Выбираем по форме
Помните, в моде объем для одежды и обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее. Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть, слегка закругленный, но не явный круг.
Есть и те, кто в любое время года предпочитают щеголять в белых кроссовках, и точка. Правда, в таком случае обувь быстро перестает быть белоснежной. Кто-то говорит, что потертости и грязь даже придают им дополнительный шарм, но это не точно. Если вы не сторонник этой теории, мы собрали лучшие способы вернуть обуви первоначальную — или почти первоначальную — белизну.
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