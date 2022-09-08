Надела и побежала: 9 моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине

Стилисты сходятся во мнении, что осенью 2022 года всё так же прослеживаются романтические и деловые тенденции, которые достигаются в обуви за счет каблуков разных форм и размеров. Но наш любимый тренд на удобство и комфорт никуда не делся, и это не может не радовать. Смотрим вместе c MarieClaire — какие модели на плоском ходу востребованы в этом сезоне.



Обувь на платформе

Этой осенью обувь на платформе занимает лидирующие позиции. Такие модели зрительно делают нас выше и удлиняют ноги. Это плюс. Помним, что платформа бывает скрытой или фактурной, используется в вечерних и повседневных вариантах обуви, ее можно увидеть на туфлях, лоферах, ботильонах, ботинках и сапогах. Платформа может быть в тон изделия или контрастной. Обувь на платформе, мини-юбка из твида или кожи — самое актуальное сочетание для этой осени: пробуем, пока на улице относительно тепло.