Как одеть ребенка на 1 сентября? Разбираемся в трендах со стилистом и парикмахером
До выгула нарядов на День знаний остались считанные дни
Предшкольный ажиотаж в детских магазинах и пунктах выдачи маркетплейсов — в самом разгаре. Есть те, кто только сейчас спохватился и бросился закупаться всем необходимым, а есть такие, кто мучительно не может найти последнюю недостающую деталь к образу на 1 сентября. Мы поговорили со стилистом и детским парикмахером, как без лишней суеты собрать идеальный лук для школьника на День знаний.
Что лучше надеть на торжественную линейку
Если в школе вашего ребенка предусмотрена единая форма, это значительно упрощает выбор наряда, потому что для него есть основа. Одна и та же одежда (жилетка, брюки, сарафан или юбка) будет надеваться и в праздники, и в учебные будни.
По словам стилиста и мамы троих детей Дарьи Виноградовой, деловой стиль легко превратить в торжественный: достаточно надеть белую блузку или сорочку, сделать прическу и сменить кроссовки на туфли.
— Для торжественного дня надо разориться на белую блузку или рубашку: белый верх сделает любой образ нарядным, — объясняет стилист. — Считайте это расходным материалом, как тетради. А потом белая отглаженная рубашка спасет вас, когда в любой другой день в 9 вечера ребенок скажет, что завтра надо прийти в парадной форме.
Кроме того, Дарья Виноградова рекомендует выбирать наряд на День знаний вместе с ребенком, даже если он идет еще только в первый класс.
— Это часть праздника, инициация, если хотите: вот он уже не малыш, он сам выбирает себе одежду для школы, для своей повзрослевшей роли в жизни, — говорит стилист. — Мое мнение такое, что даже если ребенок не проявляет интереса к нарядам, всё равно надо взять его в магазин и предложить повыбирать самостоятельно. Но обычно дети проявляют, даже самые маленькие видят свое преображение из детсадовца в школьника и с удовольствием крутятся перед зеркалом.
Такую практику Дарья Виноградова рекомендует сохранять на протяжении всей начальной школы. А вот с переходом в среднее звено предлагает предоставить больше свободы выбора самим детям, особенно девочкам.
— Моя дочь переходит в 7 класс, я уже почти не имею отношения к ее гардеробу, в магазине исполняю роль консультанта и ходячего кошелька, — иронизирует стилист.
Какую прическу выбрать на 1 сентября
Что касается стрижек для мальчиков, то тут зачастую расходятся предпочтения самих школьников и их родителей.
По словам детского парикмахера Ани Авагян, работающей в сети «Стрижка-малышка», большинство парней предпочитает делать более креативные, стильные и модные стрижки. Наибольшей популярностью, по словам мастера, у школьников сейчас пользуется стрижка андеркат, когда волосы средней длины уложены назад или набок в теменной зоне, при этом выстрижены короткие или очень короткие виски.
— Однако родители склонны к более классическому варианту стрижки для ребенка — модельная стрижка, красивая и аккуратная, всем привычная, — рассказывает мастер.
Девочкам особенно свойственно готовиться к Дню знаний заранее, рассказывает Ани Авагян. По ее словам, часто они заблаговременно приходят в салон обсудить с мастером будущую прическу.
— Очень актуальны среди девочек на 1 сентября красивые косы с бантами, — поделилась парикмахер. — Французские косы — на пике популярности!
А что будет сомнительным вариантом
По мнению стилиста Дарьи Виноградовой, в одежде на школьной линейке лучше соблюсти традиции, так как они дают ощущение стабильности.
— Даже если ваш «малыш» идет в старшие классы, пусть это будет специальный наряд для 1 сентября. Конечно, лучше отказаться от кроссовок, джинсов, слишком ярких цветов, спортивной одежды, — рекомендует стилист. — Для первоклассников можно объяснить, что значит деловой стиль, показать картинки или привести в пример себя, если у вас есть дресс-код на работе.
В прическах время экспериментов тоже проходит как раз к концу лета. По словам детского парикмахера Ани Авагян, перед началом учебного года не пользуются спросом креативные выстриги, цветное окрашивание и афрокосы. Мастер связывает это с тем, что многие учебные заведения склонны к более классическому стилю и не одобряют такой креатив.
Что еще надо успеть прочитать до начала учебного года
- Идем по списку: проверьте, что вы ничего не забыли купить ребенку к школе;
- Дети или работа? Как взять выходной 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу;
- Жалеем и спину ребенка, и кошелек родителя: рассказываем, как выбрать идеальный ранец и сэкономить.