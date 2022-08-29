Как одеть ребенка на 1 сентября? Разбираемся в трендах со стилистом и парикмахером

По словам стилиста и мамы троих детей Дарьи Виноградовой, деловой стиль легко превратить в торжественный: достаточно надеть белую блузку или сорочку, сделать прическу и сменить кроссовки на туфли.

— Для торжественного дня надо разориться на белую блузку или рубашку: белый верх сделает любой образ нарядным, — объясняет стилист. — Считайте это расходным материалом, как тетради. А потом белая отглаженная рубашка спасет вас, когда в любой другой день в 9 вечера ребенок скажет, что завтра надо прийти в парадной форме.

