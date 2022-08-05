Жалеем и спину ребенка, и кошелек родителя: рассказываем, как выбрать идеальный ранец и сэкономить

По словам Анастасии Удачиной, высоту ранца также стоит подбирать индивидуально в зависимости от роста ребенка: при росте 82–91 см высота должна быть 28–36 см, при росте 91–113 см — 36–42 см, при росте 113–135 см — 42–45 см.



Однако родителям нужно помнить не только про физическое здоровье ребенка, но и психологическое. Особенно это важно для детей, которые идут в школу впервые.