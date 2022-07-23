Идеальная женщина из Сибири. История бывшей официантки и матери пятерых детей, которая стала вице-миссис Вселенной
Когда-то она даже не мечтала блистать на конкурсах красоты — всё изменилось после рождения детей
Когда мы видим участниц конкурсов красоты, кажется, что их мир состоит из нехитрых задач — сделать укладку, макияж, сходить на массаж и на вечеринку. Могли бы вы представить, что у одной из красавиц — пятеро детей, грядки и свой бизнес? В июле
Мечтала стать следователем
Ирина родилась в Омске — здесь она выросла и получала образование. Когда Ирине было
— Я грезила только этой профессией: мне безумно нравится форма, синий цвет, образ жизни и стиль работы. Наверное, это всё мой врожденный характер, — делится она.
Поэтому после окончания школы сибирячка поступила в академию МВД и выучилась на юриста. Она прошла практику и уже собиралась устраиваться на работу в полицию, но узнала, что у нее будет ребенок.
Семья
С будущим мужем Ирина познакомилась еще в начале нулевых, когда работала официанткой в ресторане.
— Это встреча юности. Сначала он не произвел на меня никакого впечатления, а через какое-то время мы с ним встретились на улице: у меня была травма ноги, я шла, прихрамывая, и он, зная меня, остановился, чтобы подвезти. Я подумала, что идти было прилично, поэтому согласилась — всё-таки знакомый человек. Андрей довез меня до места, мы пообщались: он уже не пытался меня обольстить, как это было поначалу, и через какое-то время, когда он меня подвозил, мы разговорились по душам. Со временем я поняла, что этого человека мне не хватает, и я первый раз в жизни позвонила ему сама, чтобы предложить увидеться, — рассказывает Ирина и добавляет, что с тех пор они больше не расставались.
После свадьбы Ирина и Андрей поселились в однокомнатной квартире. Постепенно семья начала расти: в однушке умещались супруги, трое детей и огромная собака.
— Когда мы жили в квартире, у нас уже было трое детей и собака породы алабай, благодаря которой мы и переехали: умещаться в однокомнатной квартире всем вместе было тяжеловато. Тогда и наступил период, когда в жизни нужно было что-то менять, — мы с мужем нашли хороший дом.
Перед рождением третьего ребенка, дочери Богданы, семье пришлось пройти через испытание. У Ирины выявили двустороннюю пневмонию, врачи рекомендовали девушке прервать беременность — серьезное лечение могло отразиться на здоровье малыша. Однако супруги решили оставить ребенка — к счастью, всё закончилось хорошо.
Сейчас у пары — пятеро детей: три дочери и двое сыновей. Старшему ребенку, Кириллу,
Как проходит день многодетной мамы
На большую семью нужно много сил. Каждое утро Ирина просыпается в
— Готовить я могу даже ночью, когда все уже спят. Уборкой дома тоже занимаюсь самостоятельно. Периодически прошу детей помочь, чтобы каждый навел порядок в своей комнате, — говорит она.
Но у Ирины остается время и на работу. Раньше она трудилась юрисконсультом, однако год назад муж, который сейчас руководит заводом запорной арматуры, помог ей открыть магазин расходных материалов для салонов красоты и медицинских центров. Сейчас многодетная мама пробует запустить линейку ресниц для наращивания.
— Последнее время меня вообще преследует сфера красоты, и я решила: почему бы и нет.
Конкурсы красоты
Стать моделью Ирине предлагали еще в юности, но тогда она решила повременить. Участвовать в конкурсах красоты многодетная мама начала в 2021 году. Правда, дети были против конкурсов.
— Они привыкли, что мама всегда рядом. Конечно, мое отсутствие сказалось на нашем общении и эмоциях. Младшие дети ничего не понимали, а вот старшие высказывали свои претензии, и однажды я услышала от них фразу: «Мы ненавидим твои конкурсы». Детям не хватало мамы, — вспоминает Ирина. — Мне тяжело это всё далось эмоционально. Я пыталась разговаривать, искать понимание... Когда я ушла в конкурсную деятельность, муж сначала несерьезно отнесся к этому, посмеялся, а когда появились какие-то результаты, он увидел меня на сцене и изменил свое мнение. Дети тоже — от них начала исходить огромная поддержка. Сейчас они меня с легкостью отпускают, им нравится, что происходит в моей жизни: их это тоже касается — подарочки, внимание, они вместе со мной ездят на конкурсы.
С каждого конкурса Ирина привозила короны своим дочерям. Когда в июне она отправлялась в Южную Корею на международный конкурс красоты «Миссис Вселенная», ей как раз не хватало награды для одной из них. Поэтому многодетная мама поставила себе цель привезти домой третью корону — что она и сделала. Там Ирина завоевала титул первой вице-миссис Вселенная. Также ей присвоили победу в дополнительной номинации — Perfect woman (идеальная женщина).
Годом ранее Ирина завоевала корону победительницы в номинации «Миссис Россия Вселенная» в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира», который проходил в Москве. Перед этим конкурсом произошла серьезная неприятность — Ирину укусила за губы собака.
— У моих детей есть маленькие собачки, а во дворе дома — большие. И получилось так, что псы во дворе загнали в угол таксу, и я побежала спасать малыша. Я взяла его на руки, начала успокаивать, а он укусил меня за губы.
Всё заживало долго и болезненно, однако Ирина не отчаивалась и всё равно поехала в столицу. Во время конкурса визажисты нанесли на лицо побольше тонального средства, чтобы не было видно шрамов.
— Как участница я достигла всех вершин. Но у меня есть одна мысль: если я не передумаю, то, возможно, пойду в категорию classic — в ней участвуют женщины старше
Почитайте истории других красоток, воспитывающих детей. Например, этих мам и дочек запросто можно принять за сестер — посмотрите, как молодо они выглядят. А 63-летнюю Надежду Хачатрян официально признали самой красивой бабушкой (и с этим трудно поспорить).