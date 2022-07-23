Идеальная женщина из Сибири. История бывшей официантки и матери пятерых детей, которая стала вице-миссис Вселенной

— Я грезила только этой профессией: мне безумно нравится форма, синий цвет, образ жизни и стиль работы. Наверное, это всё мой врожденный характер, — делится она.

Поэтому после окончания школы сибирячка поступила в академию МВД и выучилась на юриста. Она прошла практику и уже собиралась устраиваться на работу в полицию, но узнала, что у нее будет ребенок.