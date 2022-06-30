«На работе хихикают, но по-доброму»: мужчина встал на 20-сантиметровые шпильки, чтобы танцевать на пилоне
Занятия в тренажерном зале показались Юрию Прошину скучными, поэтому он решил освоить pole dance
Юрий Прошин из Архангельска выбрал вместо штанги пилон — таким нетипичным для мужчин способом он решил поддержать физическую форму. Акробатика действительно требует выносливости и ловкости. И пусть для непосвященных всё выглядит как стриптиз — по факту это тяжелые тренировки, в которых задействованы все группы мышц. Хотя и без огромных каблуков — никуда.
Pole dance — это вид танца, в котором используют один или два пилона. В выступлении сочетаются элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. Зачастую ошибочно путают со стриптизом.
Конечно, за сильными мышцами можно было пойти в тренажерку, но для творческой личности Юрия Прошина — он работает актером в театре драмы — это показалось слишком скучным.
— Главное отличие от железок — здесь нельзя выбрать вес. Ты всё равно работаешь со своим весом. Ну никуда ты от него не денешься. Тебе надо поднять себя, просто в разных положениях.
В pole dance задействованы все мышцы. Спустя месяц тренировок Юрий почувствовал результат. Так его и затянула шестовая акробатика. Вот уже девятый месяц он тренируется в окружении девушек. Для Архангельска мужчина на таких занятиях — большая редкость, что подтверждает и Надежда Истомина, руководитель студии Soul Club:
— Когда Юра написал, я помню, скидывала это сообщение всем своим тренерам: «Смотрите, нам мальчик написал!» Но так хотелось, чтобы он попробовал себя, потому что для других городов это нормально, что мужчина танцует на пилоне.
Тренер дает Юрию более сложную нагрузку. Мужчинам легче выполнять силовые элементы танца. Основная профессия подготовила Юрия к pole dance. Как мы уже сказали, он — актер драмтеатра:
— И мне очень помогало, что я раньше сталкивался и с акробатикой, и вроде как у меня с чувством баланса нет проблем. Умею падать безопасно, это тоже очень помогло. Открою секрет: чтобы безопасно упасть, надо быстро лечь, — говорит Юрий Прошин.
Язык движения и танцы актер любил всегда, но
— Я подумал: боже мой, как высоко. На самом деле обувь танцевальная, она специально для этого создана, и очень удобно на них стоять и ходить. И есть элементы, которые в стрипах реально сделать проще и безопаснее, чем просто с голой ногой.
Хобби не самое распространенное в мужских кругах, однако Юрий Прошин не боится волны хейта. Близкие принимают все его увлечения.
— Друзья поддерживают, мама поддерживает, но не понимает, зачем стрипы. На работе ко мне привыкли, что я постоянно занимаюсь чем-то непонятным. Так, хихикают, но по-доброму.
Ранее мы рассказывали историю парикмахера Надежды Семеновой, которая в 57 лет тоже решила освоить шестовую акробатику. На pole dance она пошла из чистого любопытства, но со временем так увлеклась этим направлением, что даже установила дома пилон.