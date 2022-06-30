«На работе хихикают, но по-доброму»: мужчина встал на 20-сантиметровые шпильки, чтобы танцевать на пилоне

Конечно, за сильными мышцами можно было пойти в тренажерку, но для творческой личности Юрия Прошина — он работает актером в театре драмы — это показалось слишком скучным.

— Главное отличие от железок — здесь нельзя выбрать вес. Ты всё равно работаешь со своим весом. Ну никуда ты от него не денешься. Тебе надо поднять себя, просто в разных положениях.

