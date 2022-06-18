«Я всегда была исследователем своего тела». Парикмахер в 57 лет начала танцевать на пилоне

«И я пошла на пилон. Тоже из любопытства совершенно»

Танцами Надежда занялась около 16 лет назад. Тогда в городе открылась школа арабских танцев. Затем там начали разучивать танцы других народов: индийские, цыганские, египетские, русские. Три года назад Надежда начала заниматься рole dance — танцами на пилоне.



— Танцы меня сподвигли к тому, что я захотела быть пластичной. <...> У меня не было ни одного шпагата, коленки острые. <...> И я начала тянуться, и первый мой шпагат на правую ногу был где-то после 45 лет. То есть это говорит о том, что всего можно достичь. Конечно, определенная пластика у меня была, но она больше была в спине. <...> Я даже не стремилась к результату, просто тянулась. На левую ногу я через несколько лет села. Поперечка не получается. Видимо, так устроена конфигурация моего тела. Ну тянусь дальше, — рассказывает жительница Добрянки. — Я поняла, что сейчас нужно закачивать мышцы. Чем старше, тем больше заниматься. И я пошла на пилон. Тоже из любопытства совершенно. Мне нравился пилон, как девочки выглядят, но про себя никак этого не могла представить. Когда пришла, думала, что через полгода только смогу залезать. Но залезла, наверно, через месяц.