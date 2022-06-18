«Я всегда была исследователем своего тела». Парикмахер в 57 лет начала танцевать на пилоне
Надежда Семенова давно увлекается танцами, но в pole dance пришла только три года назад
Три года назад жительница Добрянки Пермского края Надежда Семенова увлеклась одним танцевальным направлением — рole dance, или попросту танцами на пилоне. И в этом не было бы ничего необычного, если бы не возраст нашей героини. Недавно ей исполнился
Pole dance — это разновидность танцевального искусства с элементами танца и акробатики на шесте. В нем выполняют крутки, махи, кувырки и другие трюки.
«И я пошла на пилон. Тоже из любопытства совершенно»
Танцами Надежда занялась около 16 лет назад. Тогда в городе открылась школа арабских танцев. Затем там начали разучивать танцы других народов: индийские, цыганские, египетские, русские. Три года назад Надежда начала заниматься рole dance — танцами на пилоне.
— Танцы меня сподвигли к тому, что я захотела быть пластичной. <...> У меня не было ни одного шпагата, коленки острые. <...> И я начала тянуться, и первый мой шпагат на правую ногу был где-то после 45 лет. То есть это говорит о том, что всего можно достичь. Конечно, определенная пластика у меня была, но она больше была в спине. <...> Я даже не стремилась к результату, просто тянулась. На левую ногу я через несколько лет села. Поперечка не получается. Видимо, так устроена конфигурация моего тела. Ну тянусь дальше, — рассказывает жительница Добрянки. — Я поняла, что сейчас нужно закачивать мышцы. Чем старше, тем больше заниматься. И я пошла на пилон. Тоже из любопытства совершенно. Мне нравился пилон, как девочки выглядят, но про себя никак этого не могла представить. Когда пришла, думала, что через полгода только смогу залезать. Но залезла, наверно, через месяц.
Пилон — это одновременно и танцы, и акробатика, объясняет Надежда. Она любит разнообразие в тренировках, не просто занятия фитнесом или силовыми упражнениями. А для того чтобы поднять тело на пилоне, нужны крепкие руки, плечи и спина. Танцовщица заметила, что благодаря занятиям на пилоне ее тело стало постепенно подсушиваться, начали формироваться мышцы. Недавно Надежда заинтересовалась еще и exotic pole dance — в этом направлении танцуют на пилоне в обуви на высоких каблуках.
— Там идет и закачка связок, и мышц, и растяжка. [Обычно] ты садишься на шпагат под весом своего тела, а там нужно уметь делать шпагат в воздухе, и это сложнее, — говорит собеседница. — Стало меняться тело, я не ожидала. <…> Мы не знаем своего тела и на что оно способно. Поэтому исследовать, пробовать, заниматься я бы всем порекомендовала.
Некоторые элементы рole dance даются нелегко, например, один из основных — разножку — Надежда пока не может сделать правильно: оттолкнувшись не от пола, а с пилона.
— Для пилона, да для любого вида спорта, нужно, чтобы всё тело было равномерно накачано, — отмечает Надежда Семенова. — И если оно не качается, например, ноги, значит нужно отдельно качать. [Нужны крепкие] спина, плечи, руки, хват. <...> Хват — это всё. Поэтому мы специальными гелями пользуемся [для снижения скольжения].
Дома Надежда сначала занималась с помощью веревок и турника, отжималась от пола. А потом поставила пилон и довольно быстро заметила, что элементы стали лучше получаться.
Занимается пластическими танцами с двумя ученицами
Надежда сорок лет работает парикмахером.
— Мне нравится моя работа, но уже не хочется в этом продвигаться, с утра до вечера работать. Я и на двух работах работала. В общем, всякое было. И в конкурсах участвовала, и всякие курсы проходила постоянно, — говорит Надежда. — Не люблю никаких искусственных волос, дредов. Это и очень затратно, и неинтересно мне на данный момент. Я люблю общаться с клиентом, делать стрижечки, покраски. И чтобы не работать полную смену, чтобы можно было еще и собой заниматься.
Как-то на работу к Надежде пришла женщина, которая смотрела видео с ее танцами и захотела у нее учиться.
— Я вообще не планировала и сама привыкла учиться. Когда ко мне пришли, я очень удивилась, — рассказывает танцор.
Пришедшая объяснила свое желание тем, что хочет быть женственной, и Надежда решила взять ее в ученицы. Позднее она стала обучать пластическим танцам и еще одну желающую.
«Я хоть и называю свой возраст, но я настолько не сочетаюсь с ним...»
Надежда вспоминает, что в детстве была «слабеньким ребенком», много болела.
— Весь Новый год я болела. Все ребятки куда-то ездили в зимние каникулы, а я на раскладушке телевизор смотрела. «Семнадцать мгновений весны» (12+) или какие-то развлекательные вещи. И так и выросла с этим ощущением, что я слабенькая. Ну и родители меня всё время жалели, — вспоминает Надежда Семенова.
Во взрослом возрасте героиня увлеклась сыроедением, веганством. Говорит, что у нее улучшилось самочувствие.
— Но в какой-то момент я поняла, что что-то снова стало возвращаться. Я всегда была исследователем своего тела, — говорит собеседница. — Не скажу, что мне хотелось выглядеть лучше всех, не тщеславие меня вело, а то, что много болела и была ограничена в движениях. <...> Муж меня всё время называл «пацанка», дети маленькие, и приходилось всё время бегать в спортивной одежде. То есть я себя женщиной не чувствовала. Пониженное давление было, часто слабость. А мне хотелось быть сильной, и мой внутренний дух сопротивлялся этой слабости.
Когда Надежда стала заниматься танцами, поняла, что только их мало и нужны еще какие-то упражнения. Она пробовала заниматься бегом, ходила для этого в лес. И купалась в любую погоду. Когда река замерзла, Надежда обливалась водой из родника. Говорит, что перестала простывать, но в итоге ей надоело этим заниматься.
Надежда рассказывает, что всегда моложаво выглядела, у нее и папа был такой. Но ближе к 40 годам она сама не заметила, как поправилась.
— Просто мне стали говорить антикомплименты. Ну они как бы комплименты. «Вот такая пухленькая стала». Я говорю: «Что-о-о?» Потом стала понимать, что на пятый этаж с одышкой поднимаюсь, <...> стали появляться какие-то болячки, — говорит героиня.
Надежда выглядит гораздо моложе своих лет — у нее была такая цель.
— Я стала действительно спокойнее, увереннее в себе, потому что если твое тело тебя слышит, ты его слышишь, то уже как-то не боишься сломаться, — рассказывает Надежда. — Дело в том, что я хоть и называю свой возраст, но я настолько не сочетаюсь с ним... Без какого-то там тщеславия, просто не чувствую. И мало того, я себе когда-то поставила [цель], что я должна чувствовать [себя] и выглядеть на 30 лет. Ну к этому стараюсь подойти, как получится, не фанатею. И когда ты чувствуешь, что тебе
Старые знакомые спрашивают: «Ты чего как замороженная?»
Надежда родом из Челябинска, она там выросла. Потом вышла замуж, уехала в Свердловск (название Екатеринбурга с 1924 по 1991 год), там она прожила три года, родила детей. Затем семья переехала в Добрянку — муж был военным, его туда распределили.
— Вот я сюда приехала и уже тут живу больше 30 лет. Местной не чувствую себя, но вот живу, мне здесь нравится. Я настолько привыкла... Маленький городок, здесь рядом река, лес, работа, магазины, не надо никуда ездить, — рассказывает Надежда.
Если Надежду встречают старые знакомые, с которыми она общалась, когда ей было
У Надежды двое сыновей и трое внуков. На вопрос «Какая вы бабушка?» с улыбкой отвечает: «Плохая».
— Я мало уделяю внимания своим внукам, но они мне очень интересны. Я только изредка их вижу, — говорит бабушка. — Нынче ездила в Пермь, внук вышел, я чуть не упала: он меня на голову выше, парню
Старшей внучке Надежды 19 лет, а младшей —
— Я еще хотела бы сказать, что, когда внуки вырастают и приезжают к своим бабушкам уже таким стареньким, им не интересно с ними. <...> Они любят пирожки, я пирожки, конечно, не готовлю, — рассказывает Надежда. — Но у меня есть вкусный борщ, я могу его сделать без мяса. И у меня все за обе щеки уплетают, и внучке моей нравится. Делаю коктейли. Там овсяное молочко, например, с бананом, тоже ей нравится. Ну дети бегают, много не едят. Я специально не заставляю. И дети сейчас очень умные есть вообще. Ну вот, например, у внучки интервью брала. Она интересно говорила, какая она, какой папа, какая мама. Я говорю: «А ты вот какая?» Она так на меня посмотрела задумчиво. «Я ковалева» (королева. — Прим. ред.). И мне так понравилось, что у меня внучка — королева! А я королевой себя только сейчас чувствую.
Ранее мы рассказывали историю