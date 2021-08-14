Не сдавайтесь! 6 правил, которые помогут выдержать диету в офисе

Если вы твердо решили отдаться диете или просто пообещали себе правильно питаться, существуют способы удержать силу воли от предательств в рабочее время, не жертвуя эйфорией по поводу утраты одного килограмма. Дерзайте. Мы в вас верим. Вы способны стать той занудно-стройной девицей, которая отказывается делить с коллегами наслаждение от плюшек, потому что «уже перекусила сельдереем». Сохранить верность диете в офисе не так сложно, как кажется. И для тех, кто встал на этот сложный путь, наши друзья из журнала Elle подготовили работающие советы.
Найдите себе «офисную мамочку»
Наверняка у вас уже есть «офисная сестра», которая всегда рада посплетничать, прогуляться за кофе или потихоньку сказать, что ваша блузка просвечивает. «Мамочка» на нее похожа, но куда более сурова. Это человек, всегда готовый высказаться начистоту, глядя прямо в глаза, когда ваши руки тянутся ухватить крошечку чьего-то именинного торта. В таких случаях полагается строгий окрик: «Не ешь, а то пожалеешь!» Да, она жестока, хотя и любит вас где-то в глубине холодного сердца.
Постарайтесь не замечать общедоступных снеков
Избегайте порочного эпицентра, где сотрудники выкладывают коварные печеньки и прочие калорийные закуски для свободного клевания. И не забывайте, что люди, которым дорога диета, готовы буквально на все. Можно, к примеру, наврать коллегам, что администрация запрещает устраивать натюрморты с перекусами за пределами кухни. Не мучайтесь угрызениями совести, это ложь во благо.
Найдите соратников, сидящих на диете
И откройте с ними общий чат — в мессенджере вроде WhatsApp или Slack, где вы будете мотивировать друг друга диетическими мемами и лайфхаками, как укрепить силу воли. Или от души критиковать за несдержанные обещания — по-дружески, не обидно, но чтобы цепляло. No pain, no gain.
Позвольте себе что-то, кроме воды и кофе
Не предавайтесь фанатизму — вы на диете, а не на голодовке. Не забывайте о белках, овощах и скромных дозах углеводов, если не хотите однажды пасть жертвой медового пирога из соседней кафешки. В конце концов, если вы днем и ночью мечтаете об этом пироге — купите и съешьте кусок, медленно наслаждаясь процессом. Это важно. Истязать себя — плохо, а чувство вины от съеденного не помогает метаболизму.
Не забывайте двигаться
Найдите приемлемый способ находиться в движении, не покидая рабочего пространства. Вертитесь на стуле. Крутитесь перед зеркалом. Стучите пальцами ног. Играйте на невидимых барабанах. Почаще наведывайтесь к кулеру с водой или в туалет. В чем смысл? Чем больше энергии вы тратите, тем больше калорий можете потреблять.
Отпишитесь от блогов про еду
Особенно в инстаграме. Никаких поблажек, действуйте безжалостно. Если без любований на чужие картинки свет вам не мил, подпишитесь взамен на диетические блоги и аккаунты фитнес-монстров. Это, конечно, не поднимет самооценку, зато в перспективе может мотивировать к большим достижениям.