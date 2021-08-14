Не сдавайтесь! 6 правил, которые помогут выдержать диету в офисе

Найдите себе «офисную мамочку»

Наверняка у вас уже есть «офисная сестра», которая всегда рада посплетничать, прогуляться за кофе или потихоньку сказать, что ваша блузка просвечивает. «Мамочка» на нее похожа, но куда более сурова. Это человек, всегда готовый высказаться начистоту, глядя прямо в глаза, когда ваши руки тянутся ухватить крошечку чьего-то именинного торта. В таких случаях полагается строгий окрик: «Не ешь, а то пожалеешь!» Да, она жестока, хотя и любит вас где-то в глубине холодного сердца.

Постарайтесь не замечать общедоступных снеков

Избегайте порочного эпицентра, где сотрудники выкладывают коварные печеньки и прочие калорийные закуски для свободного клевания. И не забывайте, что люди, которым дорога диета, готовы буквально на все. Можно, к примеру, наврать коллегам, что администрация запрещает устраивать натюрморты с перекусами за пределами кухни. Не мучайтесь угрызениями совести, это ложь во благо.

Найдите соратников, сидящих на диете

И откройте с ними общий чат — в мессенджере вроде WhatsApp или Slack, где вы будете мотивировать друг друга диетическими мемами и лайфхаками, как укрепить силу воли. Или от души критиковать за несдержанные обещания — по-дружески, не обидно, но чтобы цепляло. No pain, no gain.