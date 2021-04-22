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Еще одна сибирячка решила побороться за обложку MAXIM — смотрим фото горячей красотки

Ольга Скулова стала 13-й участницей конкурса из Новосибирска

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Ольге Скуловой 31 год, на конкурс она предоставила фото с профессиональных съемок&nbsp;

Ольге Скуловой 31 год, на конкурс она предоставила фото с профессиональных съемок 

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На звание Miss MAXIM претендует жительница Новосибирска

Еще одна сибирячка решила побороться за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. До конца приема заявок на конкурс осталось всего 4 дня.

Свою кандидатуру для съемки предложила 31-летняя Ольга Скулова. Сейчас она занимает 43-е место в рейтинге. Всего в конкурсе участвуют 420 девушек со всей страны, 13 из них — жительницы Новосибирска. Здесь мы писали о других участницах.

Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. У Ольги сейчас 64% побед.

Соревнование началось 29 марта и продлится до 4 июня. После этого 100 участниц попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию. По результатам фотосессии редакция журнала выберет 10 финалисток. 14 июля в Москве жюри выберет из них победительницу — она попадет на обложку сентябрьского номера.

Всего в конкурсе участвуют 420 девушек со всей страны

Всего в конкурсе участвуют 420 девушек со всей страны

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Пока девушка — на 43-м месте в общем рейтинге

Пока девушка — на 43-м месте в общем рейтинге

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Выбор зрителей станет известен только летом

Выбор зрителей станет известен только летом

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Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.

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