Еще одна сибирячка решила побороться за обложку MAXIM — смотрим фото горячей красотки

На звание Miss MAXIM претендует жительница Новосибирска
Еще одна сибирячка решила побороться за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. До конца приема заявок на конкурс осталось всего 4 дня.
Свою кандидатуру для съемки предложила 31-летняя Ольга Скулова. Сейчас она занимает 43-е место в рейтинге. Всего в конкурсе участвуют 420 девушек со всей страны, 13 из них — жительницы Новосибирска. Здесь мы писали о других участницах.
Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. У Ольги сейчас 64% побед.
Соревнование началось
Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.