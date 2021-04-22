Еще одна сибирячка решила побороться за обложку MAXIM — смотрим фото горячей красотки

Еще одна сибирячка решила побороться за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. До конца приема заявок на конкурс осталось всего 4 дня.

Свою кандидатуру для съемки предложила 31-летняя Ольга Скулова. Сейчас она занимает 43-е место в рейтинге. Всего в конкурсе участвуют 420 девушек со всей страны, 13 из них — жительницы Новосибирска. Здесь мы писали о других участницах.

Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала. У Ольги сейчас 64% побед.

