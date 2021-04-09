Еще две сибирячки вступили в борьбу за обложку MAXIM — 7 фото для откровенного конкурса

Две жительницы Новосибирска отправили заявку на конкурс журнала MAXIM
Еще две жительницы Новосибирска подали заявки на конкурс мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе,
Свои кандидатуры предложили еще две сибирячки:
Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.
Сейчас у 20-летней Алисы Горбачевой 73% побед, она
У 26-летней Кристины 53% побед, она
В конкурсе участвуют еще 7 девушек из Новосибирска. В начале недели мы показывали фотографии участниц.
А первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке