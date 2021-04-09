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Еще две сибирячки вступили в борьбу за обложку MAXIM — 7 фото для откровенного конкурса

Голосование за победительницу продолжается, всего в нем 240 участниц из разных частей России

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Сейчас на конкурсе <nobr class="_">10 участниц</nobr> из Новосибирска&nbsp;

Сейчас на конкурсе 10 участниц из Новосибирска 

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Две жительницы Новосибирска отправили заявку на конкурс журнала MAXIM

Еще две жительницы Новосибирска подали заявки на конкурс мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе, 29 марта. В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля.

Свои кандидатуры предложили еще две сибирячки: 20-летняя Алиса Горбачева и 26-летняя Кристина Владимирова.

Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.

Сейчас у 20-летней Алисы Горбачевой 73% побед, она на 7-м месте в рейтинге.

Итоги голосования подведут&nbsp;<nobr class="_">4 июня</nobr>, после этого <nobr class="_">100 участниц</nobr> попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию.&nbsp;По результатам фотосессии в Москве редакция журнала выберет <nobr class="_">10 финалисток</nobr>

Итоги голосования подведут 4 июня, после этого 100 участниц попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию. По результатам фотосессии в Москве редакция журнала выберет 10 финалисток

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<nobr class="_">14 июля</nobr>&nbsp;в Москве жюри выберет из них <nobr class="_">победительницу —</nobr> она попадет на обложку сентябрьского номера

14 июля в Москве жюри выберет из них победительницу — она попадет на обложку сентябрьского номера

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Чаще всего девушки предлагают для конкурса фото в купальниках и нижнем белье, но бывают и другие образы

Чаще всего девушки предлагают для конкурса фото в купальниках и нижнем белье, но бывают и другие образы

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У 26-летней Кристины 53% побед, она на 101-м месте. Всего в рейтинге 240 девушек, список постоянно пополняется.

Кристина развивает свой блог в Instagram, сейчас у нее <nobr class="_">7 тысяч</nobr> подписчиков

Кристина развивает свой блог в Instagram, сейчас у нее 7 тысяч подписчиков

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У девушки также есть студия красоты

У девушки также есть студия красоты

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Кристина занимается танцами и спортом, воспитывает сына&nbsp;

Кристина занимается танцами и спортом, воспитывает сына 

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Голосование на сайте продолжается&nbsp;

Голосование на сайте продолжается 

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В конкурсе участвуют еще 7 девушек из Новосибирска. В начале недели мы показывали фотографии участниц.

А первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.

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