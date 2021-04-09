Еще две сибирячки вступили в борьбу за обложку MAXIM — 7 фото для откровенного конкурса

Еще две жительницы Новосибирска подали заявки на конкурс мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе, 29 марта . В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля .



Свои кандидатуры предложили еще две сибирячки: 20-летняя Алиса Горбачева и 26-летняя Кристина Владимирова.



Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.