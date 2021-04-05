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Еще 7 сибирячек вступили в борьбу за обложку журнала MAXIM — смотрим откровенные фото красоток

Как правило, участницы делятся снимками, на которых они в нижнем белье

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Среди участниц (слева направо) оказались Кристина Готфрид, Елена Волченко, Юлия Голубкова

Среди участниц (слева направо) оказались Кристина Готфрид, Елена Волченко, Юлия Голубкова

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Семь новосибирских девушек обнажились ради обложки журнала MAXIM

Сразу 7 сибирячек вступили в борьбу за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе, 29 марта. В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля.

Свои кандидатуры за последнюю неделю предложили сразу 7 сибирячек: Полина Игнатева, Кристина Готфрид, Елена Волченко, Евгения Клинкович, Мария Кротова, Юлия Голубкова и Марина Алексейчук. Всего в конкурсе сейчас участвует 160 девушек.

Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.

В лидеры выбилась 24-летняя Кристина Готфрид, сейчас она на <nobr class="_">2-м</nobr> месте в общем рейтинге, у нее 73% побед в голосовании. Девушке 24 года, она активно ведет свою страницу в Instagram

В лидеры выбилась 24-летняя Кристина Готфрид, сейчас она на 2-м месте в общем рейтинге, у нее 73% побед в голосовании. Девушке 24 года, она активно ведет свою страницу в Instagram

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На 8-м месте 25-летняя Полина Игнатева — у нее 71% побед. Как правило, в портфолио конкурса девушки предоставляют несколько фото на свой вкус

На 8-м месте 25-летняя Полина Игнатева — у нее 71% побед. Как правило, в портфолио конкурса девушки предоставляют несколько фото на свой вкус

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На 23-м месте сибирячка Елена Волченко, ей 29 лет, сейчас у нее 69% в голосовании

На 23-м месте сибирячка Елена Волченко, ей 29 лет, сейчас у нее 69% в голосовании

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Затем, на 27-м месте, идет жительница Новосибирска Евгения Клинкович. Девушке 32 года, она медицинский работник. В рейтинге конкурса у нее 62%

Затем, на 27-м месте, идет жительница Новосибирска Евгения Клинкович. Девушке 32 года, она медицинский работник. В рейтинге конкурса у нее 62%

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На 55-й строчке 18-летняя сибирячка Мария Кротова — у нее 56%

На 55-й строчке 18-летняя сибирячка Мария Кротова — у нее 56%

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На 90-м месте рейтинга 32-летняя Юлия Голубкова, сейчас у нее 48%

На 90-м месте рейтинга 32-летняя Юлия Голубкова, сейчас у нее 48%

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На 155-м месте 25-летняя Марина Алексейчук, у нее пока 27% рейтинга. Девушка представила фото в шубе и с короной

На 155-м месте 25-летняя Марина Алексейчук, у нее пока 27% рейтинга. Девушка представила фото в шубе и с короной

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Итоги голосования подведут 4 июня, после этого 100 участниц попадут в финал и поедут в Москву на профессиональную фотосессию. По результатам фотосессии редакция журнала выберет 10 финалисток. 14 июля в Москве жюри выберет из них победительницу — она попадет на обложку сентябрьского номера.

Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.

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