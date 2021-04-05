Еще 7 сибирячек вступили в борьбу за обложку журнала MAXIM — смотрим откровенные фото красоток

Семь новосибирских девушек обнажились ради обложки журнала MAXIM
Сразу 7 сибирячек вступили в борьбу за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе,
Свои кандидатуры за последнюю неделю предложили сразу 7 сибирячек: Полина Игнатева, Кристина Готфрид, Елена Волченко, Евгения Клинкович, Мария Кротова, Юлия Голубкова и Марина Алексейчук. Всего в конкурсе сейчас участвует 160 девушек.
Голосование на конкурсе проходит в формате «Кто горячее?». Алгоритм формирует из претенденток случайные пары, а читателям остается выбрать ту участницу, которая нравится больше. Процент напротив каждой участницы рейтинга означает процент ее побед из общего числа пар, в которых она участвовала.
Итоги голосования подведут
Первой свою заявку на конкурс подала сибирячка Анастасия Воеводина. Девушке 36 лет, она блогер, фотомодель, фотограф и актриса, воспитывает двух дочерей и уже получала корону и титул «Леди Сибири». Мы поговорили с Анастасией о том, почему она решила участвовать в конкурсе.