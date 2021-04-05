Еще 7 сибирячек вступили в борьбу за обложку журнала MAXIM — смотрим откровенные фото красоток

Сразу 7 сибирячек вступили в борьбу за съемку для обложки мужского журнала MAXIM. Голосование читателей за участниц конкурса Miss MAXIM началось на прошлой неделе, 29 марта . В конкурсе выбирают красавицу, которая снимется для обложки журнала, заявки принимаются до 26 апреля .

Свои кандидатуры за последнюю неделю предложили сразу 7 сибирячек: Полина Игнатева, Кристина Готфрид, Елена Волченко, Евгения Клинкович, Мария Кротова, Юлия Голубкова и Марина Алексейчук. Всего в конкурсе сейчас участвует 160 девушек.