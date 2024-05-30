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Весна Майские морозы: до -5 градусов опустилась температура в Новосибирской области

Майские морозы: до -5 градусов опустилась температура в Новосибирской области

Холоднее всего в районе села Усть-Тарка

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Синоптики ожидают, что через несколько дней в регионе будет теплее

Утром 30 мая синоптики зафиксировали похолодание в Новосибирской области. Так в селе Усть-Тарка температура опустилась до -5,1 градуса, а в соседнем Венегерово до -4,2 градусов.

По данным «Западно — Сибирского УГМС», сильнее всего температура опустилась в северо-западной части Новосибирской области, в селе Убинское температура дошла также до -4,2 градусов, в Каргате до -3,5 градусов. При этом в самом Новосибирске намного теплее, здесь температура поднялась выше 0 градусов утром, в Искитиме при этом -2,2 градуса.

Средняя температура по области составила примерно -2 градуса

Ранее синоптики рассказывали НГС, что в ночь с 29 на 30 мая по всей территории области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет в районе 0…-5 градусов. В городе также холодно — 0…-2 градуса ночью. При прояснениях ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух должен прогреется до +10... +12 градусов. Ветер ожидают северо-западный ночью 5−10, днем 2−7 м/с.

При этом с 31 мая температура начнет повышаться до +11…+ 16 градусов в области, в городе ожидается +2…+4 градуса ночью, днем +11…+13 градусов.

— Потихоньку воздух прогревается в дневные часы, но основное повышение уже пойдет после 2–3 июня. Ожидаем от +15 до +22 градусов поступательно, после 5 июня ждем +20…+25 градусов, — поделилась Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

Вчера, 29 мая в Томске выпал снег, в городе буквально началась зима. НГС спросил у синоптиков стоит ли ждать подобной погоды в Новосибирске.

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