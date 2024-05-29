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Весна Постепенное повышение температуры: синоптики дали прогноз погоды на 3 дня — что ждет Новосибирск

Постепенное повышение температуры: синоптики дали прогноз погоды на 3 дня — что ждет Новосибирск

Дождливое небо сменила ясная погода

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Ближайшие дни новосибирцам придется согреваться обогревателями и горячим чаем

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске и в Новосибирской области в ближайшие 3 дня. Подробный прогноз дала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС».

— На улице прохладно. Зашел к нам холодный воздух, поэтому завтра и ночью, и днем тоже будет холод сохраняться. Ночью преимущественно без осадков. Такая же картина ожидает нас практически на все три дня — 30, 31 мая и 1 июня по городу, а также местами по северу и югу области, — отметила в разговоре с корреспондентом НГС Наталья Кичанова.

В ночь с 29 на 30 мая по всей территории области ожидаются заморозки. Температура воздуха будет в районе 0…-5 градусов. При облачности на крайнем юге и юго-востоке области при сохранении уходящей облачности температура будет в районе +5 ночью и +9…+14 градусов днем.

В городе будет по-прежнему холодно — 0…-2 градуса ночью. При прояснениях ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 10−12 градусов. Ветер будет северо-западный ночью 5−10, днем 2−7 м/с.

На последующие дни сохраняется температура в этом поле. 31 мая в ночные часы по области ожидается 0…+5, при прояснениях ожидаются заморозки до -5. Постепенно температура будет повышаться до +11…+ 16 градусов. По городу ожидается +2…+4 градуса ночью, днем +11…+13 градусов.

Ночью 1 июня по городу и области +3…+5 градусов, днем 1 июня ожидается +13…+18 градусов по области и +13…+15 градусов по городу.

— Потихоньку воздух прогревается в дневные часы, но основное повышение уже пойдет после 2–3 июня. Ожидаем от +15 до +22 градусов поступательно, после 5 июня ждем +20…+25 градусов.

Ранее НГС писал о том, что в Томске выпал снег и началась зима. Синоптики рассказали, придет ли она в Новосибирск.

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