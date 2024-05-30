Новосибирское лето начнется с заморозков в -3 градуса

Лето в Новосибирске начнется с холода. Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» предупредили о заморозках ночью до -3 градусов.
Днем 1 июня в области ожидается ночью 0... +5 градусов, а днем +13... +18 градусов. При этом будет преимущественно без осадков, днем по северу местами кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный, в темное время суток 2–7 м/с, в светлое — 4–9 м/с, а местами порывы до 14 м/с.
В это время в Томской области, особенно в северной части, вернулась зима. Снег накануне лег плотным слоем. Радует, что до Новосибирской области он не дойдет, так как циклон повернул в Красноярский край.
Сегодня новосибирские синоптики дали предварительный и неутешительный прогноз на июнь.