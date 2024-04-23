Как и когда сеять огурцы на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Огурцам нужна очень рыхлая почва Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Новосибирские дачники должны посеять огурцы на рассаду до середины мая. Возраст растений на момент высадки на постоянное место должен быть не больше 30 дней.



В теплицу можно высаживать растения после 15 мая, в открытый грунт — в конце мая или в начале июня, поэтому посев проводят с 15 апреля до 10 мая.

— У огурца очень уязвимая корневая система, поэтому делаем очень рыхлую, питательную почву. Берем грунт для перцев, баклажанов и туда еще добавляем рыхлящие вещества. Это может быть перлит, вермикулит, это может быть некислый торф, перепревшие опилки 5–10-летней давности, — перечислила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Как именно сеять огурцы, вы можете посмотреть на видео выше.

После всходов можно подкормить рассаду огурца гуматами, чтобы корни были более крепкими и растения хорошо развивались. Рассаду нужно обязательно досвечивать.



Сорта огурцов для теплицы должны быть самоопыляемые — партенокарпические. Стоит обратить внимание и на такие сорта, как «Профи», «Скороход», «Герман», «Король грядки», «Алекс». Для открытого грунта можно выбрать пчелоопыляемые сорта — «Маша», «Муромский», «Обильный», «Сибирский экспресс»

Новосибирские дачники до конца апреля должны посеять рассаду капусты на квашение, чтобы осенью собрать хороший урожай. Как ее сеять показывали на видео.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.