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Весна Не злите домового и не ходите к рекам! Что нельзя делать 20 и 21 апреля, чтобы избежать бед, — приметы

Не злите домового и не ходите к рекам! Что нельзя делать 20 и 21 апреля, чтобы избежать бед, — приметы

Рассказываем, какие есть народные поверья, связанные с этими датами

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Народные приметы

По народному календарю 20 апреля отмечается Акулинин день, православная церковь вспоминает мучеников Акулину и Руфина. А 21 апреля в народном календаре называли Родион Ледолом. На Руси было поверье, что на Акулину просыпаются после зимы русалки. На следующий день ждали вскрытия рек. Какие поверья были у наших предков — смотрите в коротком видео чуть выше.

Что нельзя делать

  • Нельзя 20 апреля ходить к водоемам в одиночку, мусорить, ругаться возле озер и рек;

  • на Акулинин день не стоит много тратить денег, совершать крупные покупки. Будьте сегодня скромны в своих расходах;

  • не оставайтесь вечером дома 20 апреля, лучше прогуляйтесь на улице;

  • в старину 21 апреля запрещалось убираться в жилище, иначе есть вероятность нарваться на домового, который станет злым и начнет конфликтовать с хозяевами;

  • на Родиона Ледолома не советовали ходить на рыбалку или охоту — велика вероятность вернуться с пустыми руками.

Что можно делать

  • Чтобы привлечь в дом богатство, 20 апреля пекли пироги, используя в качестве начинки варенье из фруктов и ягод;

  • Акулинин день подходит и для того, чтобы отложить деньги. Если сделать это именно 20 апреля, то достаток не покинет ваш дом;

  • 20 апреля можно увидеть вещий сон. Обратите внимание на образы, которые к вам придут, и попытайтесь их растолковать;

  • в деревнях 21 апреля начинали пахать землю — считалось, если уже проснулись лягушки к этому дню, то можно смело работать на земле;

  • день Родиона Ледолома отлично подходит, чтобы помириться с кем-либо или попросить прощения.

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