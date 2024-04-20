Не злите домового и не ходите к рекам! Что нельзя делать 20 и 21 апреля, чтобы избежать бед, — приметы

По народному календарю 20 апреля отмечается Акулинин день, православная церковь вспоминает мучеников Акулину и Руфина. А 21 апреля в народном календаре называли Родион Ледолом. На Руси было поверье, что на Акулину просыпаются после зимы русалки. На следующий день ждали вскрытия рек. Какие поверья были у наших предков — смотрите в коротком видео чуть выше.

