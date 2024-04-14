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Весна Машины останавливаются сфотографировать: новосибирец снял ледяной затор на реке Бердь

Машины останавливаются сфотографировать: новосибирец снял ледяной затор на реке Бердь

Кадры сняты в селе Легостаево

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Ледяной затор образовался у села Легостаево

В Новосибирской области образовался ледяной затор на реке Бердь. Кадрами с редакцией НГС поделился читатель Константин.

Новосибирец прислал в редакцию фотографии и видео ледяного затора на реке Бердь. Снимки и видео сделаны в селе Легостаево в Искитимском районе области.

— Село Легостаево. Здесь ледяной затор. Машины останавливаются и фотографируют это природное явление, — рассказал Константин.

Кадры, по словам сибирячка, сделаны в воскресенье, 14 апреля, примерно в 13 часов.

Ранее НГС со ссылкой на данные МЧС писал, что всего больше 200 дачных участков в НСО оказались подтопленными во время паводка. Также ранее по новосибирскому микрорайону разлилась настоящая река: НГС публиковал кадры бурного потопа.

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