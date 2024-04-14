От -2 до +17 с дождями: в Новосибирск идет тепло — прогноз на рабочую неделю

Пока ночные заморозки не собираются покидать территорию региона Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и Новосибирской области погода по-прежнему остается неустойчивой. Хотя весна постепенно вступает в свои права. Изучаем прогнозы погоды популярных сервисов на неделю.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 15 апреля, ожидается небольшой дождь. Ночная температура составит 0 градусов, днем до +11 градусов.

Дожди прогнозируются к концу недели Источник: «Яндекс.Погода»











Во вторник, 16 апреля, ночью 0 градусов, днем до +7 и малооблачно. В среду, 17 апреля, ожидаются дожди. Ночью до +8 градусов, днем до +12 градусов.



В четверг осадки сохранятся. Ночью воздух прогреется до +10 градусов, днем — до 15 градусов. В пятницу пасмурно, ночью похолодает до +4 градусов, днем до 11 градусов.



В выходные сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью столбик термометра будет колебаться около +6 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.



По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 15 апреля, ночью воздух прогреется до +2 градусов, днем до +11 градусов, пройдет дождь. Во вторник, 16 апреля, осадков не ожидается. Ночью заморозки до -2 градусов, днем до +6 градусов.

Сервис прогнозирует ночные заморозки Источник: Gismeteo











В среду, 17 апреля, ночью также ожидаются заморозки до -1 градуса, днем +12 градусов, переменная облачность. В четверг, 18 апреля, ночью +7 градусов, днем дожди и до +13 градусов.



В пятницу, 19 апреля, ночью воздух прогреется до 5 градусов, днем +11 градусов, осадков не ожидается. В субботу и воскресенье сервис не прогнозирует дождей. Ночью ожидается стабильная температура +3 градуса, днем — до +17 градусов.

