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Весна От -2 до +17 с дождями: в Новосибирск идет тепло — прогноз на рабочую неделю

От -2 до +17 с дождями: в Новосибирск идет тепло — прогноз на рабочую неделю

Дожди придут в город как минимум на два дня

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Пока ночные заморозки не собираются покидать территорию региона

В Новосибирске и Новосибирской области погода по-прежнему остается неустойчивой. Хотя весна постепенно вступает в свои права. Изучаем прогнозы погоды популярных сервисов на неделю.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в понедельник, 15 апреля, ожидается небольшой дождь. Ночная температура составит 0 градусов, днем до +11 градусов.

Дожди прогнозируются к концу недели

Во вторник, 16 апреля, ночью 0 градусов, днем до +7 и малооблачно. В среду, 17 апреля, ожидаются дожди. Ночью до +8 градусов, днем до +12 градусов.

В четверг осадки сохранятся. Ночью воздух прогреется до +10 градусов, днем — до 15 градусов. В пятницу пасмурно, ночью похолодает до +4 градусов, днем до 11 градусов.

В выходные сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью столбик термометра будет колебаться около +6 градусов, днем потеплеет до +17 градусов.

По данным сервиса Gismeteo, в понедельник, 15 апреля, ночью воздух прогреется до +2 градусов, днем до +11 градусов, пройдет дождь. Во вторник, 16 апреля, осадков не ожидается. Ночью заморозки до -2 градусов, днем до +6 градусов.

Сервис прогнозирует ночные заморозки

В среду, 17 апреля, ночью также ожидаются заморозки до -1 градуса, днем +12 градусов, переменная облачность. В четверг, 18 апреля, ночью +7 градусов, днем дожди и до +13 градусов.

В пятницу, 19 апреля, ночью воздух прогреется до 5 градусов, днем +11 градусов, осадков не ожидается. В субботу и воскресенье сервис не прогнозирует дождей. Ночью ожидается стабильная температура +3 градуса, днем — до +17 градусов.

На прошлой неделе синоптики сообщили, что Новосибирскую область в этом году ждет достаточно теплое и умеренно дождливое лето и жаркое начало осени.

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