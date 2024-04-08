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Весна Где-то стало лучше, где-то наоборот: что происходит с паводком в Новосибирской области

Где-то стало лучше, где-то наоборот: что происходит с паводком в Новосибирской области

Ситуацию контролируют сотрудники МЧС

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Ситуация с паводком на этой неделе стабилизировалась

В Новосибирске из-за паводка остаются подтопленными дачи и приусадебные участки. Также вода залила местные дороги.

Об этом на оперативном совещании 8 апреля рассказал глава ГУ МЧС региона Виктор Орлов:

— На сегодняшний день наблюдается стабилизация паводковой обстановки в Кочковском районе, Новосибирском и Новосибирске. Вместе с тем ухудшение обстановки в Краснозерском районе. В четырех районах области остаются подтопленными 49 дачных участков, 70 приусадебных участков, два низководных моста, отдельные участки дорог местного значения в 13 районах.

На прошлой неделе наиболее сложная паводковая обстановка складывалась в Кочковском районе, где уровень реки Карасук превысил критические отметки. Там в зону подтопления попали 93 приусадебных и 271 дачный участка, а также один жилой дом. Кочковском и Краснозерском районах продолжает работать оперативная группа по сопровождению паводка.

Губернатор Андрей Травников отметил, что экстренные службы сработали оперативно.

— Потепление привело к резкому таянию снега, притоку талых вод, в том числе к частичному подтоплению населенных пунктов и садовых товариществ. Согласен с оценкой, что работали все дружно, слаженно, максимально оперативно. Обращаю внимание, то паводковый период еще продолжается, будем надеяться на благоприятную погоду. Готовиться нужно к любому развитию событий.

На прошлой неделе под Новосибирском затопило района с коттеджами «Тихая роща». В результате жители остались без дороги. На место выезжали корреспонденты НГС — посмотрите, что творилось на участках.

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Паводок Краснозерский район Карасук МЧС Новосибирской области
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