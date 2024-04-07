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Весна По грибы, по ягоды «Земля теплая, ждать недолго»: когда в новосибирских лесах появятся первые сморчки и сморчковые шапочки

«Земля теплая, ждать недолго»: когда в новосибирских лесах появятся первые сморчки и сморчковые шапочки

Перед походом в лес нужно защититься от клещей

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Сморчковые шапочки и сморчки собирают из-за их великолепного вкуса

Сморчки и сморчковые шапочки могут появиться в лесах Новосибирской области уже через полторы-две недели. Теплая погода и высокая влажность могут подстегнуть грибы к раннему росту.

— Как только на деревьях будет намек на листья, и мы увидим набухающие почки — пойдут сморчки и сморчковые шапочки. У нас в этом году земля не промерзлая, при этом снега насыпало достаточно. То есть сейчас высокая влажность, а почва теплая. Уже огромные проталины и главное сейчас, чтобы сильно не подморозило, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Думаю, что ждать осталось недолго. Был один год, когда я вовсю собирала сморчовые шапочки уже 24 апреля.

Если все будет складываться благополучно, то ближе к 20 апреля можно будет брать корзинки и отправляться в лес. Главное не забыть защититься от клещей! В пределах города первые сморчки могут появиться уже и через полторы недели.

Обычно сморчки появляются в Новосибирской области в начале мая, но в этом году весна пришла почти на две недели раньше срока.

Новосибирский биолог уже нашел первый съедобный гриб в этом году. Он собрал шишколюб съедобный в лесу в Тогучинском районе.

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