«Начали считать, и волосы дыбом». Узнали, сколько денег нужно, чтобы отдохнуть на майские в Сочи

Уставшим от долгой зимы россиянам хочется солнышка и моря, хотя бы подышать им Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU











Впереди майские праздники и россияне планируют свой отдых. В этом году непрерывных выходных не будет, но те, кто хочет хоть немного передохнуть или сменить картинку, берут отгулы или уходят в отпуск без содержания с 1 по 10 мая. Выбор для короткого путешествия у россиян сейчас небольшой. Самый доступный по логистике, но не по деньгам — это Сочи. Сам отдых не из дешевых, да еще и дорога в этом году серьезно подорожала. Тем не менее власти Сочи ожидают туристический наплыв на майские праздники, по подсчетам чиновников, на отдых приедут 340 000 человек. Средняя загрузка средств размещения планируется на уровне 82 процентов. Туроператоры скептически относятся к официальному подсчету туристического потока, а уж тем более к прогнозам. Мол, цифры берут с потолка. Тем более традиционно в Сочи люди едут за пляжным отдыхом, в мае купаться еще рано (что, наоборот, несомненный плюс, вспомним про массовую заболеваемость кишечными инфекциями), а цены уже кусаются. Наши коллеги из SOCHI1.RU проанализировали их и рассказывают, что делать на курорте, когда море недоступно.

Администрация Сочи считает, что в мае самое время посетить пешеходные маршруты для самостоятельного изучения по знаковым и историческим местам «Городские легенды», в том числе «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Музеи природы и культуры города Сочи», «Врата солнечного города», «Исторический бульвар». А также обойти десять маршрутов по местам воинской славы, пять из которых вошли в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».





Весной в Сочи можно подлечиться, правда 10 дней для оздоровления мало, но лучше чем ничего. До начала лета в санаториях города действует оздоровительная программа «Открытый Юг» и скидки до 20%. В программе 15 санаториев, где можно пожить и полечится от 1600 рублей в сутки с трехразовым питанием.

В мае еще действуют скидки на санатории Источник: Екатерина Лызлова / SOCHI1.RU











Зато можно увидеть полноводные горные реки и водопады

Май — лучшее время для экскурсий по природным достопримечательностям Сочи, — считает гид Мария Мельникова. Еще не жарко, но очень тепло, нет таких толп туристов как летом, зелень свежая, цветут цветы, поют птицы. Пусть еще в море не искупаешься, зато можно увидеть полноводные горные реки и водопады. Сейчас в горах началось активное таяние снега, поэтому они предстают во всей своей красе, не то что в августе.

— Чтобы посмотреть достопримечательности Сочи, весна — самое лучшее время. Летом хождение по горам при температуре +30 градусов, такое себе удовольствие. А в мае — милое дело. Это везде в России в это время природа только просыпается, а у нас уже розы цветут. Кстати, провести время на пляже тоже можно. Майский загар — самый лучший. Я вас уверяю, скучать в это время в Сочи будет некогда, — говорит Мария. На водопады можно отправиться с экскурсией, а можно съездить самим — есть, что называется, в шаговой доступности. Те, кто для отдыха выбрал Лазаревский район, могут отправиться на Свирский водопад. К нему можно дойти пешком или доехать на машине. Высота водопада — 7 метров. Тропа к нему несложная, но продолжительная и проходит по красивейшем ущелью реки Свирской. По пути можно увидеть дольмены и Лунный камень. Вообще на реке три водопада, но первый — именно Свирский. Рядом зона отдыха, до водопада ведут деревянные мостики по живописному Свирскому ущелью.

Там же, в Лазаревском, находится водопад «Чудо-красотка», до него можно доехать даже на общественном транспорте, говорит Мария. Это каскад водопадов, к которым ведет оборудованная тропа. Самый первый — водопад «Прохладный», за ним — «Красотка», а третий, самый маленький, — «Ласковый». Для тех, кто отдыхает в Сочи, в Хосте или Адлере, в доступности Агурские водопады в Хостинском районе. Первый на пути — самый большой, у него два каскада, один высотой 18 метров, а второй — 12. Еще есть Средний Агурский водопад, его высота — 23 метра и Верхний — 21-метровый водопад.

— А ниже вы можете увидеть молочную реку — Агуру. Напротив бывшего здания ресторана «Кавказский аул» в реку впадает сероводородный источник, который и окрашивает воду в молочный цвет и характерный запах сероводорода там тоже присутствует. Там же, по словам местных жителей, находится месторождение какой-то суперлечебной глины. Но с этим нужно быть осторожными. Сероводородом лечат только по назначению врача, — рассказывает Мария.

Там же, на пути к Агурским водопадам, есть поляна Высоцкого и стоит его небольшой памятник. Утверждается, что во время путешествия на круизном лайнере Одесса — Батуми, когда он зашел в порт Сочи, Владимир Семенович, Марина Влади вместе с друзьями ели там шашлык. В том же районе находится еще одна достопримечательность — Орлиные скалы. Это место, где гнездятся орлы и стоит фигура Прометея. Там же, в Хостинском районе, на реке Безуменке находится популярный Ореховский водопад высотой 27,5 метра. Он считается одним из самых высоких и живописных в Сочи, а в мае предстает во всей красе.

Самые красивые водопады, к которым можно добраться самостоятельно, по словам экскурсоводов находятся в горах. Например, «Поликария», его высота — 70 метров. Он находится на территории курорта «Красная Поляна». А парк водопадов «Менделиха» — на «Розе Хутор». В него входят пять водопадов. Самый большой из них — «Айя», его высота 77 метров. Там же находятся «Червонный», «Чара», «Мишкин грот», «Снежное русло». Но они намного меньше «Айи». Мария напоминает, что к ним можно добраться только на канатной дороге, а за подъемник нужно платить. На «Красной Поляне стоимость прогулочного билета (один подъем, один спуск) — 2350 рублей, на «Розе Хутор» — 2450 рублей. Кстати, в Сочи практически все природные объекты платные, они находятся на территории Сочинского нацпарка, который берет деньги за посещение. Стоимость с человека — 200 рублей.



— Водопады — это не только эстетическое удовольствие. Я нашим гостям всегда говорю, что ученые доказали их целительные свойства. Водная пыль разносит фитонциды — антимикробные летучие вещества, выделяемые окружающей растительностью, в радиусе десятков метров, и повышает уровень ионизации воздуха. Наши туристы замечают, что после прогулки у них улучшается самочувствие, появляется прилив бодрости, уходят тревоги. Последнее для нас сейчас наиболее важно, — говорит Мария.

Обо всех водопадах, не то что туристических объектах, в одной статье не расскажешь, конечно, но и этих на короткий отпуск достаточно. А еще нужно посетить уникальные сочинские парки — «Дендрарий», «Южные культуры», «Ривьеру». Всё же зеленое убранство, как бы ни старались инвазивные вредители и чиновники, всё еще главная достопримечательность Сочи.

Старинный парк «Южные культуры» в Адлере Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Выручают подогреваемые бассейны

Те туристы, для которых принципиально купаться в мае, могут выбрать отели с подогреваемыми бассейнами с морской водой. Приведем бюджетные варианты.

Например, трехзвездочный отель «Бриз SPA» предлагает номер «стандарт» стоимостью от 63 000 рублей на 9 ночей на двоих, люкс — от 108 000 рублей. «Стандарт» в экоотеле RP Bergamo в Красной Поляне стоит сейчас от 46 000 рублей на 9 ночей, а люкс — от 62 000. Кстати, отели Красной Поляны, где завершается горнолыжный сезон, уже скидывают цены в среднем на 30 процентов, поэтому тем, кто хочет отдохнуть в Сочи на майские праздники, стоит присмотреться к горным гостиницам. Логистика с городом хорошая, многие объекты размещения предоставляют трансфер в Адлер.



Grace Arli в Адлере предлагает «стандарты» от 82 000 рублей на 9 ночей, а «премиум плюс» — от 90 000 рублей. «Стандарты с балконом», «делюкс», «евростандарты» и другие категории номеров в отеле уже разобраны на майские праздники. Неплохой бюджетный отель в Курортном городке Адлера Grace уже на стопе, поскольку распродал все номера на праздники. В бюджетном отеле «Грейс Ассара» 3* остались только «стандарты» стоимостью 59 000 рублей за 9 ночей, все остальные разобраны.

Номера в четырехзвездочных отелях не сильно отличаются. Так, City Park Hotel Sochi 4* "стандарт" предлагает за 76 200 рублей, студию можно снять за 127 000 рублей. Отель «Грейс Абрис» в Сириусе на майские даты предоставляет 40 процентную скидку и продает стандартный номер за 108 000 рублей. «Стандарт» в «Жемчужине» обойдется в 127 000 рублей.

Посмотрели цены на пятизвездочные отели. Так в Swissotel Resort Sochi Kamelia 5* стоимость проживания в номере с большой двуспальной кроватью и видом на внутренний двор составляет 234 270 рублей. В стоимость входит завтрак. Стандартный номер с видом на парк стоит 265 050 рублей. За вид на море нужно доплатить, «стандарт» обойдется в 298 395 рублей. А двухместный люкс с видом на море — в 669 000 рублей. «Стандарт» в отеле «Одиссея Wellness Resort» 5* стоит от 129 000 рублей за 9 ночей, а двухкомнатный люкс — от 249 000 рублей.

Кого не устраивают цены, могут отдохнуть в гостевом доме бабушки Сирануш (это собирательный образ). Кстати, дешевых коек вы уже не найдете. Самое бюджетное предложение на майские праздники в частных маленьких гостиницах — 1500 рублей с человека.



В подогреваемых бассейнах в Сочи купаются даже зимой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











«Начали считать — волосы дыбом»

Нашли двух желающих отдохнуть в Сочи на майские праздники. Обе женщины, обе Татьяны. Одна живет в Новосибирске, другая в Москве. Вместе с ними посчитаем, во сколько им обойдется отдых. Начнем с Татьяны Петровской, которая хочет с семьей — мужем и двумя детьми — прилететь в Сочи из Новосибирска.

Цены указаны без багажа Источник: «Авиасейлс»











Стоимость одного билета с вылетом из Новосибирска 30 апреля, а из Сочи — 9 мая — от 46 870 рублей без багажа. В семье Татьяны двое взрослых и двое детей — 11 и 14 лет. Стоимость самых дешевых билетов туда и обратно составляет 187 480 рублей. Несколько раз ее семья отдыхала в четырехзвездочном отеле «Моне» в Сочи. Возьмем для примера его. Петровским подходит номер «Супериор» площадью 23 квадратных метра — там два основных места и два дополнительных. Стоимость на 9 ночей с завтраком — 136 800 рублей. Итого — 324 280 рублей — это только перелет и проживание.

— Начали считать, и волосы дыбом встали. В эту сумму не входит питание, а это как минимум 10 000 рублей в день на четверых. Это если скромно, не ходить по вечером в рестораны и ночные клубы. А еще развлечения, экскурсии, не будем же мы в номере сидеть, проезд по городу и другие траты. Нам за эти же деньги проще полететь в Таиланд, там хоть море, в котором можно купаться. Я считаю, что власти должны обратить внимание на авиакомпании, которые задрали цены на перелеты внутри России. А народу куда деваться? Придется в Сочи, — говорит Татьяна.

В семье Татьяны Молчановой из Москвы три человека: она, муж и 16-летний сын. Ее, кстати, цены на отдых в Сочи, вполне устроили. Для московских зарплат вполне подъемные. Летом в Сочи они не летают, очень жарко, море грязное и много людей. Приезжали на новогодние каникулы кататься на лыжах. Теперь вот полетят на майские.

Стоимость билетов Москва — Сочи — Москва без багажа Источник: «Авиасейлс»









