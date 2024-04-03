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Весна Семь кругов сада Конопля или бурные вечеринки? Почему окна новосибирцев светятся фиолетовым цветом — видео

Конопля или бурные вечеринки? Почему окна новосибирцев светятся фиолетовым цветом — видео

Ничего противозаконного горожане не делают (мы надеемся)

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В городе можно встретить все больше таких ярких окошек

В Новосибирске стало увеличиваться число окон, светящихся фиолетовым и розовым цветом. Часть жителей подозревают, что как в фильме Гая Ричи «Джентельмены» такой свет используют для выращивания конопли. Другие новосибирцы полагают, что владельцы таких квартир устраивают веселые и даже интимные вечеринки.

Все оказалось прозаичнее. Дачники используют фитолампы для выращивания рассады. В апреле слишком мало света для растений.

— Идеальное сочетание в фитолампе: 80% красного свечения, 15% синего свечения, 5% — остальные волны, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом случае свет получается не нежно-розовым, а с большим красным оттенком. Тогда эффект максимальный.

Дома становятся более яркими

В части фитолапм можно настраивать свечение. Добавлять красный свет для лучшего прорастания, или синий для того, чтобы у побегов было больше междоузлий. Поэтому свет в окошках может отличаться — где-то более розовый, где-то насыщенный фиолетовый.

В апреле у новосибирских дачников прибавится хлопот — нужно следить за уже подросшей рассадой и сеять новые культуры.

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