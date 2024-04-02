«Богатый на работу месяц»: названы три культуры, которые нужно обязательно посеять в апреле

В апреле у новосибирских дачников прибавится хлопот — нужно следить за уже подросшей рассадой и сеять новые культуры.
— Апрель у нас богат на работу. В этом месяце идет массовая пикировка культур, посеянных в марте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Важно успеть посеять на рассаду томаты для открытого грунта, капусту и огурцы для теплицы.
Среди цветов до 10 апреля сеют астры, бархатцы, настурции, вьюнки. Важный список и даты можно посмотреть в видео выше.
Разбираемся также, как правильно сеять томаты, из-за чего рассада может вытягиваться и почему ее нужно поливать только по утрам.