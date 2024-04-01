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Весна Королева ушла по-английски: в Новосибирске закрылся ресторан модной московской сети

Королева ушла по-английски: в Новосибирске закрылся ресторан модной московской сети

На месте Avocado Queen может открыться хинкальная

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Avocado Queen — первое заведение Аркадия Новикова, которое было закрыто в Новосибирске

В Новосибирске прекратил работу ресторан Avoqado Queen — он входил в сеть столичного ресторатора Аркадия Новикова. Заведение работало по франчайзингу. По информации НГС, владельцы намерены заменить его другим проектом.

Ресторан Avocado Queen заработал в Новосибирске в январе 2020 года. Заведение открыла новосибирская группа «Бочкари» по франшизе столичной ресторанной группы Аркадия Новикова. С 1 апреля ресторан перестал работать, на сайте заведения сказано, что хостинг приостановлен, а в сервисах доставки заведение обозначено как «закрытое навсегда».

О том, что ресторан закрывается, в самом заведении клиентов предупреждали еще на прошлой неделе. По словам официантов, на этом месте должен открыться другой проект Новикова, но с хинкали. В самом ресторане, куда НГС обращался за комментариями еще в минувший четверг, обещали рассказать о будущем этой площадки первого апреля. Но сегодня на запрос НГС ответили лишь, что готовят «пресс-релиз».

Сеть Avocado Queen основана в 2018 году, первый ресторан открылся в районе Патриарших прудов. У группы Аркадия Новикова есть сравнительно новый хинкальный проект PRO.Хинкали. У самих «Бочкарей», впрочем, есть собственное заведение грузинской кухни «Птичка».

Avocado Queen пополнил список заведений, закрытых с начала года. Кто еще прекратил работать, не дождавшись тепла, можно узнать из обзора Стаса Соколова.

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