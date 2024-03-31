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Весна Снег с дождем и +16 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Снег с дождем и +16 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Ожидается равномерное повышение температуры воздуха

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На протяжении всей недели будет преимущественно пасмурная погода

Теплая на пасмурная погода ожидается в Новосибирске на следующей неделе. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов, но при этом возможны снег с дождем. Мы изучили прогнозы погодных сервисов на семь дней.

По данным сайта «Яндекс.Погода», 1 апреля темпера утра воздуха днем составит +1…+3 градуса. Ночью столбики термометра поднимутся до +2…+3 градуса. Ветер юго-западный до 3 м/с. Ожидается небольшой дождь со снегом.

В начале неделе ожидаются дожди

На протяжении всей недели температура воздуха за окном будет повышаться. Самым теплым днем станет воскресенье. Днем столбики термометров поднимутся до +10… +12 градусов, ночью ожидается +3… +7 градусов. Ветер юго-западный до 3 м/с, пасмурно.

Сервис Gismeteo сообщает, что завтра, 1 апреля, в городе ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха днем — +3 градуса, ночью — до -3 градусов. Ветер до 7 м/с.

В среду, 3 апреля, ожидается сильный ветер до 10 м/с

Равномерное повышение температуры ожидается на протяжении всей недели. Так в воскресенье, самый теплый день грядущей недели, днем ожидается до +16 градусов. Ночью столбики термометров покажут +7 градусов. Ветер до 6 м/с, возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую декаду апреля в Новосибирске. В дневные часы максимальные значения будут +5... +7 градусов.

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