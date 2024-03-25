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Весна Ночью -12, а днем +9 градусов: новосибирцев ждут температурные качели

Ночью -12, а днем +9 градусов: новосибирцев ждут температурные качели

Вместе с перепадами придут дождь и снег

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В регионе ночами будет холоднее, чем в Новосибирске

Предстоящие ночи в Новосибирске и Новосибирской области будут весьма холодными, но дни пройдут преимущественно при плюсовых температурах. Подробно о прогнозе погоды до середины недели редакции НГС рассказала Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По словам специалиста, ночью 26 марта в Новосибирске вероятна температура в пределах -3…-5 градусов и небольшой снег. Днем потеплеет до -1…+1 градусов. Возможны переменная облачность, гололед. В предстоящие сутки будет западный ветер, скорость которого достигнет 12 м/с.

На ночь 27 марта в областной столице снова прогнозируют -3…-5 градусов, а днем повышение до +5…+7 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков.

В ночь на четверг, 28 марта, в городе установятся 0…+2 градуса, днем — вновь +5…+7 градусов, уже с небольшим дождем.

Ночью 26 марта в НСО обещают -3…-8 градусов (местами до -14 градусов), по северо-востоку региона пройдет снег. Днем ожидаются -2…+3 градуса.

27 марта в области не предвидится осадков. Ночная температура достигнет -2…-7 градусов (местами -12 градусов). Днем вероятны +4…+9 градусов.

Ночью 28 марта возможны -4…+1 градусов с небольшим снегом. Днем — до +4…+9 градусов.

— Потихоньку-помаленьку уже весна к нам приходит, — говорит Кичанова.

Ранее синоптики дали предварительный прогноз на первую декаду апреля в Новосибирске.

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