Местами до -18 градусов: в Новосибирске до конца недели ожидают перепады температур и снегопады

В Новосибирск придет похолодание и снегопады, ночью температура может опуститься до -18 градусов. Об этом 13 марта рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям на аппаратном совещании.
— На предстоящей неделе сохраняется переменная погода, днем ожидается температура -3... -6 градусов, ночью от -12 до -15 градусов, местами до -18 градусов. Ожидается снег различной интенсивности, на дорогах гололедица, — объяснил начальник департамента по ЧС.
Кроме того, Сергей Куценко отметил, что может быть налипание снега на линии электропередач, скопление осадков на крышах, образование сосулек. Риски на дорогах остаются повышенными.
Ранее синоптики составили уточненный прогноз погоды на весь март, где предупреждали о возможных морозах. Во второй декаде возможны скачки от -19 до +6 градусов.