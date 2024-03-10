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Снегопады и плохая видимость: синоптики предупредили новосибирцев о непогоде, а ГИБДД попросила отказаться от поездок

Автоинспекторы просят быть водителей аккуратнее

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На трассах сейчас непростая ситуация

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Госавтоинспекция Новосибирской области попросила водителей быть аккуратнее на дорогах — синоптики предупредили о непогоде. С 10 по 12 марта в регионе ожидаются снегопады, ограничение видимости и похолодание, говорится в сообщении «Западно — Сибирское УГМС».

— Проезжая часть в настоящее время обрабатывается противогололедными смесями. Автоинспекторы контролируют состояние дорог. Госавтоинспекторы призывают соблюдать меры предосторожности, быть предельно внимательными на дорогах и не делать резких маневров. А если есть возможность, то воздержаться от поездок, — отметили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Ранее в Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.

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