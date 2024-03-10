Снегопады и плохая видимость: синоптики предупредили новосибирцев о непогоде, а ГИБДД попросила отказаться от поездок

Госавтоинспекция Новосибирской области попросила водителей быть аккуратнее на дорогах — синоптики предупредили о непогоде. С 10 по
— Проезжая часть в настоящее время обрабатывается противогололедными смесями. Автоинспекторы контролируют состояние дорог. Госавтоинспекторы призывают соблюдать меры предосторожности, быть предельно внимательными на дорогах и не делать резких маневров. А если есть возможность, то воздержаться от поездок, — отметили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Ранее в Новосибирске синоптики составили уточненный прогноз погоды на март. В середине месяца зима еще попробует взять реванш, но в итоге уступит теплу.