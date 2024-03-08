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Температура 8 марта в Новосибирской области опустилась до -27 градусов — смотрим карту, где было холоднее всего

На севере региона произошло резкое похолодание

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В регионе заметили резкий перепад температур

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В Новосибирской области температура в ночь с 7 на 8 марта упала до -27 градусов. По данным Западно-Сибирского метеоцентра, такую температуру зафиксировали в селе Усть-Тарка и в поселке Северное.

Самые низкие температуры были ночью на севере региона. В Барабинске — -23,4 градуса, в Татарске — -25 градусов, в Венгерово — -26,2 градуса. Самым теплым место оказался Сузун — там зафиксировали -7,1 градуса.

В Новосибирске на станции «Учебная» зафиксировали -8,8 градуса

В Новосибирске на станции «Учебная» зафиксировали -8,8 градуса

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Вчера, 7 марта, ФКУ «Сибуправтодор» со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр опубликовало штормовое предупреждение. В нем сообщили, что в регионе в ближайшие дни возможны перепады температур в 25 градусов.

В ближайшие три дня в Новосибирске может потеплеть до +6 градусов днем. Синоптики составили прогноз погоды на длинные выходные.

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