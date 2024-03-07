«Смотрим на градусник, а не в календарь»: в Новосибирск идет потепление до +6 — но это еще не весна

В ближайшие три дня в Новосибирске может потеплеть до +6 градусов днем. При том этом в городе и области будет продолжать падать снег, а ночные температуры сохранятся куда менее весенними. О погоде на ближайшие три дня НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
По данным синоптиков, в ближайшие дни новосибирцев ждет небольшое похолодание, которое, впрочем, быстро пройдет. Ночью 8 марта столбики термометров опустятся до -8... -10 градусов, в пригороде — до -10... -13, днем потеплеет до -6... -8 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 2–7 метров в секунду.
В субботу, 9 марта, пройдет небольшой снег, ночью будет еще -12...-14 градусов, днем потеплеет до -2... -4 градусов и пойдет небольшой снег.
В воскресенье потеплеет сильнее: если ночью столбики термометров покажут температуру ниже ноля — -5... -7 градусов, днем будет +1... +3 градуса. Снег станет мокрым, ветер продолжит дуть с юго-запада со скоростью 2–7 метров в секунду.
— Сначала у нас немножко похолодает, в связи с тем, что сегодня проходит холодный фронт, и за ним заходит область повышенного давления, и осадки на 9 марта прекратятся, — рассказали в Гидрометцентре. — В ночные часы температура может понизиться, по северо-западу области — вообще до -27 градусов. После этого у нас снова будет проходить теплый фронт с Казахстана, и снова станет теплее, больше осадков: местами до +6.
Несмотря на обнадеживающее повышение температур, синоптики призвали пока не радоваться:
— Это все кратковременно пока, — уточнила начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Изменчивость в температуре будет сохраняться, смотреть пока надо не в календарь, а на термометр. Но все же потихоньку, помаленьку уже меняется температурный фон.
Ранее НГС писал о том, в каких годах в Новосибирске март получался самым теплым и самым холодным. Все температурные рекорды мы собрали в одной съеме.