«Смотрим на градусник, а не в календарь»: в Новосибирск идет потепление до +6 — но это еще не весна

В ближайшие три дня в Новосибирске может потеплеть до +6 градусов днем. При том этом в городе и области будет продолжать падать снег, а ночные температуры сохранятся куда менее весенними. О погоде на ближайшие три дня НГС рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

