Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области — возможны перепады в 25 градусов

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 8–10 марта. В регионе возможны резкие перепады температуры.



Сайт ФКУ «Сибуправтодор» со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр сообщает, что в пятницу 8 марта ночью на территории области возможен мороз до -27 градусов, днем — потепление до -2 градусов. Также прогнозируют снегопад, порывы ветра до 13 м/с. 9 марта ожидаются перепады от -20 до 0 градусов, ночью снег на юго-западе области, порывы ветра до 14 м/с. 10 марта в регионе днем снег и мокрый снег, местами замерзающий дождь. Температура ночью -12 градусов, днем +2 градуса.