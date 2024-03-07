Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области — возможны перепады в 25 градусов

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение на 8–10 марта. В регионе возможны резкие перепады температуры.
Сайт ФКУ «Сибуправтодор» со ссылкой на новосибирский Гидрометцентр сообщает, что в пятницу 8 марта ночью на территории области возможен мороз до -27 градусов, днем — потепление до -2 градусов. Также прогнозируют снегопад, порывы ветра до 13 м/с. 9 марта ожидаются перепады от -20 до 0 градусов, ночью снег на юго-западе области, порывы ветра до 14 м/с. 10 марта в регионе днем снег и мокрый снег, местами замерзающий дождь. Температура ночью -12 градусов, днем +2 градуса.
— Организации, обслуживающие федеральные автомобильные дороги, переведены на усиленный режим работы для обеспечения бесперебойного проезда. Просим водителей в нестабильных погодных условиях соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не препятствовать работе дорожной техники, — сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор».
7–9 мартоа штормовое предупреждение действует в Кемеровской, Омской и Томской областях.
Накануне новосибирские синоптики дали прогноз погоды на 8 Марта в Новосибирске. Ожидается, что в городе будет тепло и снежно.