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Будет снегопад: синоптики дали прогноз погоды на 8 Марта в Новосибирске

Постепенно в регион идет потепление

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Погода фактически не будет меняться

В Западно-Сибирском Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Новосибирске в ближайшие дни — 7, 8 и 9 марта. По словам синоптиков, нас ждут снегопады и тепло.

— Что касается города, снег будет сохраняться, но с перерывами, конечно, не на постоянной основе будет идти. Умеренно-теплая погода с осадками нас ждет на фоне того, что у нас преобладает поле пониженного атмосферного давления и с прохождением фронтальных разделов. Поэтому и, соответственно, все явления связаны с этим, — заметила Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

7 марта днем в Новосибирске ожидается местами умеренный снег. Температура воздуха в ночные часы будет в районе — -7… -9 градусов, днем -3... -5 градусов. Также ожидается, что ветер будет дуть юго-западный 4–9 метров в секунду.

В праздничный день 8 Марта ночью ожидаются более интенсивные осадки в виде снега. Днем небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью — -7…-9 градусов, днем — -3…-5 градусов. Ветер ожидается западный скоростью 2–7 метров в секунду.

9 марта ночью местами ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура в ночные часы будет около –12 …– 14 градусов, днем –1 …–3 градусов, ветер — юго-западный скоростью 3–8 метров в секунду.

По словам синоптика, погода меняться практически не будет. При этом, заметила Наталья Кичанова, медленно и постепенно в город приходит тепло.

Ранее НГС писал о том, какие рекорды мартовской температуры наблюдали в Новосибирске за 100 лет. Рекорд по морозу установили 26 лет назад.

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