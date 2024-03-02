Не вздумайте резать блины ножом: о чем говорят народные приметы на Масленицу

Блинные приметы

С главным угощением Масленицы связано множество примет и обычаев. Особенное внимание уделено первому блину: если хозяйка испечет его румяным, то семья весь год не будет болеть. А если блин не пропечется и будет бледным, в течение года здоровье подведет. Чем толще блин, тем больше, по поверью, придется трудиться в этом году. Также первый блин всегда посвящают умершим, его кладут на крыльцо или на окно. Его можно отдать неимущим, чтобы они помянули своих родственников.



Другая примета гласит: сколько напечешь блинов, столько счастливых дней будет в этом году. Но остерегайтесь резать блины ножом: это приведет к несчастьям. Нужно либо есть их целиком, либо рвать руками.