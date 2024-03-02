Не вздумайте резать блины ножом: о чем говорят народные приметы на Масленицу

О Масленице, которая уже не за горами, мы знаем разве что то, что в эту неделю принято печь и есть блины, брать снежные крепости да широко и массово гулять, а под конец всего этого — сжигать чучело зимы. Но кроме этого, у Масленицы есть и другие традиции и приметы. Вы, например, знали, что по блинам на Масленицу можно уличить мужа в неверности, а по особенностям погоды — узнать, каким будет лето? Сейчас всё расскажем.
Блинные приметы
С главным угощением Масленицы связано множество примет и обычаев. Особенное внимание уделено первому блину: если хозяйка испечет его румяным, то семья весь год не будет болеть. А если блин не пропечется и будет бледным, в течение года здоровье подведет. Чем толще блин, тем больше, по поверью, придется трудиться в этом году. Также первый блин всегда посвящают умершим, его кладут на крыльцо или на окно. Его можно отдать неимущим, чтобы они помянули своих родственников.
Другая примета гласит: сколько напечешь блинов, столько счастливых дней будет в этом году. Но остерегайтесь резать блины ножом: это приведет к несчастьям. Нужно либо есть их целиком, либо рвать руками.
Если первый испеченный девушкой блин прилип к сковородке, то она не выйдет замуж еще минимум три года. А если блин легко перевернулся, то это, напротив, означает скорое замужество. Замужним женщинам стоит приглядеться к краям первого блина: ровные края — признак хорошего мужа, а если они будут рваными, то ваш благоверный, похоже, не такой уж и благоверный.
Погодные приметы
Также во время праздничной недели нужно смотреть по сторонам: по некоторым признакам можно понять, какими будут погода и урожай. Например, снег и мороз на Масленицу означает теплую весну и дождливое лето. А если на крышах домов заметили много сосулек — не переживайте за урожай: он будет богатый.
Грибники в Масленицу надеются на дождь, ведь он приносит хороший урожай грибов в течение всего года. Также на скорое обилие грибов указывает пасмурная погода в последний день Масленицы.
Что нельзя делать в Масленицу
Раньше Масленица была началом нового года, поэтому поговорки вроде «как Новый год встретишь, так его и проведешь» стали появляться еще тогда. Поэтому в Масленицу не рекомендуется скупиться на угощения, ругаться, злиться на окружающих и даже грустить. Затворничать тоже не стоит: в таком случае год будет неудачным, поэтому надо принимать участие в народном веселье. Однако нельзя принимать гостей в неприбранном доме. Успеть прибраться нужно до четверга, то есть до начала Широкой Масленицы — массовых народных гуляний.
Праздничная неделя традиционно завершается сожжением чучела, что символизирует конец зимы и наступление весны. В костер под чучелом люди бросают ненужные и старые вещи: так прежние проблемы не перейдут в новый год. Пепел после сожжения чучела нередко закапывают в полях. Примета гласит, что так можно добиться богатого урожая.