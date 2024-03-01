«Понадобится наждачка»: как посеять баклажаны на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Новосибирские дачники должны посеять баклажаны на рассаду до 15 марта — тогда можно получить богатый урожай вовремя. Но в посеве есть несколько нюансов.

— У баклажана часто околоплодник, или семенная оболочка, имеет очень прочную структуру, особенно это касается сортов, которые выращивались в открытом грунте. Но это особенность конкретных сортов. Поэтому баклажаны есть смысл немножечко потереть на наждачке, чуть-чуть, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

