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Семь кругов сада

«Понадобится наждачка»: как посеять баклажаны на рассаду — видеоинструкция от новосибирского агронома

Бороздки должны быть глубиной в 1,5 сантиметра

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Важно посеять семена на правильную глубину в хорошо увлажненную почву

Видео: Антон Дигаев, Александра Бруня / NGS.RU

Новосибирские дачники должны посеять баклажаны на рассаду до 15 марта — тогда можно получить богатый урожай вовремя. Но в посеве есть несколько нюансов.

— У баклажана часто околоплодник, или семенная оболочка, имеет очень прочную структуру, особенно это касается сортов, которые выращивались в открытом грунте. Но это особенность конкретных сортов. Поэтому баклажаны есть смысл немножечко потереть на наждачке, чуть-чуть, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Сеют баклажаны на глубину в 1,5 сантиметра в питательный грунт. Как именно это делать, вы можете увидеть в видеоинструкции выше.

Разбираемся в основных ошибках, которые можно допустить при выращивании рассады перцев и баклажанов, и объясняем, как их не допустить.

У дачников всегда не хватает в квартире места для растений, которые очень хочется посеять. Растут и расходы: дорожает грунт, подкормки, удобрения, семена. Объясняем, как сэкономить место и сократить траты на выращивание рассады.

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