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Новосибирской области не хватает дождей: чем это грозит

За помощью обратились к ученым

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В регионе продолжается посевная кампания

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В Новосибирской области из-за засухи снизится урожайность многолетних трав. Аграрии обратились за помощью к ученым, чтобы заготовить достаточное количество корма в этом году.

Об этом 29 мая на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко:

— Продолжается усугубление ситуации с влагообеспеченностью посевов яровых культур. Прогнозируют низкую урожайность многолетних трав. В связи с этим приняли решение, в Сибирский федеральный научный центр агротехнологий направлено обращение с запросом рекомендаций по заготовке кормов в условиях текущего года.

За апрель и первую половину мая в Новосибирской области зафиксировали дефицит дождей. В регионе выпало 23% месячной нормы осадков в апреле и 9% в мае. По прогнозу сервисов, в начале июня дождей будет мало.

ЗасухаПосевнаяЗаготовка кормовМинсельхоз НСО
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