«Ветер будет прохладный»: когда в Новосибирской области температура поднимется до +26 градусов

— Ветер будет прохладный. У нас поле относительно повышенного атмосферного давления, мы находимся в восточной периферии, поэтому направленность потоков будет сохраняться восточная и северо-восточная, поэтому максимальные температуры значительно не повышаются. На 30 мая мы ожидаем +20... +25 градусов в области, 31 мая будет до +21... +26 градусов. Прогрев интенсивный не ждем, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.