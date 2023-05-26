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«Ветер будет прохладный»: когда в Новосибирской области температура поднимется до +26 градусов

В понедельник днем синоптики ожидают кратковременные дожди

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Теплее в городе станет на 30 и 31 мая

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В Новосибирске в ближайшие дни сохранится холодный ветер, но температура будет постепенно повышаться. Пока синоптики не прогнозируют интенсивного потепления, но в воскресенье и субботу температура поднимется до +22 градусов.

— Ветер будет прохладный. У нас поле относительно повышенного атмосферного давления, мы находимся в восточной периферии, поэтому направленность потоков будет сохраняться восточная и северо-восточная, поэтому максимальные температуры значительно не повышаются. На 30 мая мы ожидаем +20... +25 градусов в области, 31 мая будет до +21... +26 градусов. Прогрев интенсивный не ждем, — объяснила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В субботу, 27 мая, ночью температура поднимется до +4... +6 градусов, в пригороде ожидается до +1... +3 градусов. Местами ожидают заморозки до -2 градусов. Днем ожидают потепление до +17... +19 градусов. Ветер сохраняется северо-восточный, ночью будет 2–7 м/с, днем прогнозируют 4–9 м/с местами с порывами до 14 м/с.

28 мая, в воскресенье температуру прогнозируют немного выше. Ночью ожидают до +7... +9 градусов, днем +20... +22 градуса. Ветер останется северо-восточным, скорость будет сохраняться в тех же пределах, что и в субботу.

В понедельник, 29 мая, ночью ожидают преимущественно безопасно, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура повысится до +9... +11 градусов, днем прогнозируют +20... +22 градусов. Ветер также останется северо-восточным.

Недавно мы посмотрели, какая погоду будет в июне в Новосибирске. В первый месяц лета не прогнозируют слишком жарких дней.

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