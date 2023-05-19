«Умеренно-теплая погода»: когда в Новосибирской области температура поднимется до +26 градусов

Новосибирск ждут теплые выходные без дождей. При этом прогреться слишком сильно воздух не сможет из-за холодного северо-восточного ветра, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.
В субботу, 20 мая, температура поднимется до
В воскресенье, 21 мая, будет еще теплее: холодный ветер продолжит дуть с той же скоростью, но ночью столбики термометров поднимутся до
Настоящее лето придет в Новосибирск в понедельник, 22 мая 2023 года: ожидается
При этом и выходные, и начало следующей рабочей недели будут ясными и солнечными.
— На фоне антициклогенеза у нас сохраняется область повышенного давления, но поскольку ветры сохраняют северо-восточную и северную направленность, температура особенно не повышается, и у нас будет сохраняться умеренно-теплая погода. До
Дожди, по прогнозам, прольются только в следующий четверг, но вскоре погода снова выровняется.
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