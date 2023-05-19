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«Умеренно-теплая погода»: когда в Новосибирской области температура поднимется до +26 градусов

В ближайшее время в регионе будет дуть порывистый ветер

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Выходные порадуют новосибирцев хорошей погодой

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Новосибирск ждут теплые выходные без дождей. При этом прогреться слишком сильно воздух не сможет из-за холодного северо-восточного ветра, рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

В субботу, 20 мая, температура поднимется до +5... +7 градусов ночью и +19... +21 градуса — днем. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 м/с. Днем он усилится до 4–9 м/с с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 21 мая, будет еще теплее: холодный ветер продолжит дуть с той же скоростью, но ночью столбики термометров поднимутся до +6... +8 градусов, днем — до +21... +23 градусов.

Настоящее лето придет в Новосибирск в понедельник, 22 мая 2023 года: ожидается +8... +10 градусов ночью и +22... +24 градуса — днем.

При этом и выходные, и начало следующей рабочей недели будут ясными и солнечными.

— На фоне антициклогенеза у нас сохраняется область повышенного давления, но поскольку ветры сохраняют северо-восточную и северную направленность, температура особенно не повышается, и у нас будет сохраняться умеренно-теплая погода. До +25–26 градусов в понедельник на юго-западе и западе области, — рассказала Наталья Кичанова.

Дожди, по прогнозам, прольются только в следующий четверг, но вскоре погода снова выровняется.

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