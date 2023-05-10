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Тема дняПочему из Новосибирска ушел смог
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«Пока можно продышаться»: почему из Новосибирска ушел смог и вернется ли запах гари

В городе изменилась погода

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В среду, 10 мая, в Новосибирске чистое небо

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В Новосибирске днем 10 мая небо очистилось от смога впервые за несколько дней. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе изменилось направление ветра.

— Потоки сменились. Были западные и слабые, и всё, что происходило в западной части, натягивало к нам. А сейчас потоки хоть и слабые тоже, но имеют восточную и северо-восточную тягу. Там сейчас всё благополучно, и поэтому прочистился воздух. Прошел холодный фронт, потоки поэтому поменялись, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

При этом во многих районах Новосибирской области пожароопасность 5-го класса сохраняется. В Венгеровском и Кыштовском районах очаги возгорания еще есть.

— Вернется смог или нет, пока неизвестно. В ближайшие сутки будут сохраняться северные потоки и воздух будет чистый. Запад и северо-запад сохраняют пожароопасность, и если потоки будут с тех мест, то всё равно будет подтягивать. Но пока можно продышаться, — добавила Наталья Кичанова.

Смог в Новосибирске появился 5 мая. Днем 8-го и ночью 9 мая местами видимость в дыму ухудшалась до 2 километров, сообщили в метеоцентре. Вчера, 9 мая, в Кирзинском заказнике Новосибирской области произошел крупный пожар.

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