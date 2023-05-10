«Пока можно продышаться»: почему из Новосибирска ушел смог и вернется ли запах гари

В Новосибирске днем 10 мая небо очистилось от смога впервые за несколько дней. Как рассказали в Западно-Сибирском метеоцентре, в городе изменилось направление ветра.

— Потоки сменились. Были западные и слабые, и всё, что происходило в западной части, натягивало к нам. А сейчас потоки хоть и слабые тоже, но имеют восточную и северо-восточную тягу. Там сейчас всё благополучно, и поэтому прочистился воздух. Прошел холодный фронт, потоки поэтому поменялись, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.