Первая гроза и похолодание до -3 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры

Весна в Новосибирской области в этом году устраивает серьезные качели — от +16 градусов днем и до -3 градусов ночью, мокрый снег, засуха, грозы. Синоптики объяснили, чего ждать горожанам.
— В ночь ждем прохождение холодного атмосферного фронта, — объяснила НГС ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас в Карасуке гроза — первая в этом году. Воздушная масса очень теплая, но в ночь ждем похолодание, ветер до
25 апреля в Новосибирске ночью осадки в виде мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный,
В среду, 26 апреля, с запада начнет поступать теплая воздушная масса. Ночью небольшой, мокрый снег. Ветер северо-западный, ночью
В четверг, 27 апреля, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Юго-западный ветер,
Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни в Новосибирске.