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Первая гроза и похолодание до -3 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры

На НСО надвигается волна холода

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В Карасуке сейчас бушует гроза, но до Новосибирска она в этот раз навряд ли доберется

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Весна в Новосибирской области в этом году устраивает серьезные качели — от +16 градусов днем и до -3 градусов ночью, мокрый снег, засуха, грозы. Синоптики объяснили, чего ждать горожанам.

— В ночь ждем прохождение холодного атмосферного фронта, — объяснила НГС ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас в Карасуке гроза — первая в этом году. Воздушная масса очень теплая, но в ночь ждем похолодание, ветер до 20 м/с по области и в городе до 18 м/с. В городе грозу не ожидаем, потому что масса достаточно сухая.

25 апреля в Новосибирске ночью осадки в виде мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный, 8–13 м/с, ночью порывы до 18 м/с. В ночное время суток -1... -3 градуса, в дневное +6... +8 градусов.

В среду, 26 апреля, с запада начнет поступать теплая воздушная масса. Ночью небольшой, мокрый снег. Ветер северо-западный, ночью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем 6–11 м/с. Температура в ночное время около 0 градусов, днем +12... +14 градусов.

В четверг, 27 апреля, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Юго-западный ветер, 4–9 м/с. Ночью ожидается +1... +3 градуса, днем +12... +14 градусов.

Майские праздники всё ближе, наверняка вы уже придумали, как их проведете: останетесь дома или уедете за город. Чтобы планы не провалились, стоит заранее узнать прогноз на праздничные дни в Новосибирске.

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