Первая гроза и похолодание до -3 градусов: новосибирцев ждут серьезные перепады температуры

— В ночь ждем прохождение холодного атмосферного фронта, — объяснила НГС ведущий синоптик Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Сейчас в Карасуке гроза — первая в этом году. Воздушная масса очень теплая, но в ночь ждем похолодание, ветер до 20 м/с по области и в городе до 18 м/с . В городе грозу не ожидаем, потому что масса достаточно сухая.