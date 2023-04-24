На Октябрьском рынке развернут двухдневную ярмарку — что туда привезут, кроме саженцев и рассады

В Новосибирске на Октябрьском рынке пройдет ярмарка для садоводов и огородников, сообщает мэрия Новосибирска.
Рассаду и саженцы будут продавать 27 и 28 апреля с 10:00 до 16:00.
— На ярмарке традиционно будет представлен широкий ассортимент семян, саженцев плодовых и овощных культур, цветов, средств защиты растений, удобрений, теплиц, укрывного материала и дачного инвентаря. Кроме этого, посетители смогут получить бесплатные профессиональные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур, — отметили в мэрии Новосибирска.
На ярмарке будут предложения как от крупных компаний, так и от частных питомников. Ожидается более 100 участников.
На площади Ленина всю неделю будет работать белорусская ярмарка. Мы посмотрели, что там продают.