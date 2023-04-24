СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 81.49
eur 89.35
Тема дняЗабастовка в гимназии №10 длится больше недели
Все новости
Все новости
Семь кругов сада

На Октябрьском рынке развернут двухдневную ярмарку — что туда привезут, кроме саженцев и рассады

Посетителей будут ждать с 10 утра

357

На ярмарке будут предложения как от крупных компаний, так и от частных питомников

Поделиться

В Новосибирске на Октябрьском рынке пройдет ярмарка для садоводов и огородников, сообщает мэрия Новосибирска.

Рассаду и саженцы будут продавать 27 и 28 апреля с 10:00 до 16:00.

— На ярмарке традиционно будет представлен широкий ассортимент семян, саженцев плодовых и овощных культур, цветов, средств защиты растений, удобрений, теплиц, укрывного материала и дачного инвентаря. Кроме этого, посетители смогут получить бесплатные профессиональные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур, — отметили в мэрии Новосибирска.

На ярмарке будут предложения как от крупных компаний, так и от частных питомников. Ожидается более 100 участников.

На площади Ленина всю неделю будет работать белорусская ярмарка. Мы посмотрели, что там продают.

ДачаСадОгородРассада
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter