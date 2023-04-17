«Холод пока не отходит»: в Новосибирске ожидается температура в -11 градусов и снег

В Новосибирске в ближайшие дни температура может опуститься до -11 градусов ночью, возможен снег. Синоптики отмечают, что холод пока не уходит, но к концу недели всё-таки может начаться потепление.
— Мы будем находиться под влиянием южного циклона. Сам циклон в основном проходит через Алтайский край, Новосибирскую область заденет его северная часть, поэтому ожидаем небольшой снег. Затем с районов Урала постепенно начнет смещаться зона относительно повышенного давления, осадки постепенно прекращаются, температура ожидается умеренного характера. Пока ярко выраженное тепло к нам не идет, на выходные ожидаем +9... +11 градусов. Холод пока не отходит, — объяснила НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
Завтра, 18 апреля, в Новосибирске синоптики прогнозируют временами небольшой снег, температура ночью опустится до -9... -11 градусов, днем поднимется до -1... -3 градусов, ночью ветер будет северным, днем — западным силой 8–13 м/с.
19 апреля преимущественно без осадков, ночью температура составит -8... -10 градусов, днем ожидают 0... +2 градуса. Ветер прогнозируют западный 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
20 апреля ночью ожидают преимущественно без осадков, днем — небольшой мокрый снег. Температура ночью опустится до -5... -7 градусов, днем поднимется до +5... +7 градусов. Ветер также будет западный 4–9 м/с.
Недавно НГС изучил данные сервисов, чтобы узнать, какой погоды ждать в Новосибирске в мае. По их сведениям, последний месяц весны в Новосибирске будет не слишком теплым.